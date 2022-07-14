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    Культура

    Вакарчук потрапив під артобстріл (відео)

    Під час виступу Вакарчука окупанти почали обстріл - Вакарчук потрапив під артобстріл (відео)
    Під час виступу Вакарчука окупанти почали обстріл
    скріншот із відео

    Артист дав концерт у бліндажі

    Фронтмен гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук зустрічався на фронті з українськими захисниками, аби підтримати бойовий дух. Утім, поїздка музиканта не минулася без ворожого втручання: мініконцерт відбувся у доволі небезпечному місці. Про це інформує «ТСН».

    Вакарчук виступив там, де напередодні росіяни намагалися здійснити прорив, кинули у бій десятки танків, піхоту. Хоч ворог і відступив, але постійно накривав позиції артилерією.

    І під час виступу Вакарчука росіяни також почали обстріл. Утім, хоч у бліндажі, але мініконцерт виконавця все ж таки відбувся.

    «Ми часто потрапляємо в такі ситуації, хлопцям набагато складніше, я можу півдня бути в такій ситуації, можу тиждень, а вони місяцями тут сидять», – зазначив Вакарчук.

    Співака також запитали про новонароджену донечку. Так, з сім'єю Святослав бачиться вкрай рідко. Музикант переконаний, що нині його першочерговий обов'язок – це допомагати українським захисникам.

    «Та як нечасто бачуся, я щасливий, що взагалі зміг побачити, просто викроїти буквально хвилинку. Треба насамперед допомогти хлопцям, сім'я – це вкрай важливо, але я тут насамперед заради своєї сім'ї», – додав музикант.

    Нагадаємо, три тижні тому Вакарчук вдруге став батьком: «Океан Ельзи» розсекретив ім'я дитини.

    Раніше Вакарчук зворушливо привітав командира «Азова» з днем народження (відео).

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    Теги: росія окупанти війна Святослав Вакарчук Океан Ельзи обстріл Україна артист журналіст окупація концерт #stoprussia
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    Вакарчук потрапив під артобстріл (відео)