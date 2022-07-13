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    Новини

    Стало відомо, коли «Шахтар» оголосить прізвище головного тренера

    14 липня &laquo;Шахтар&raquo; оголосить прізвище головного тренера - Стало відомо, коли «Шахтар» оголосить прізвище головного тренера
    14 липня «Шахтар» оголосить прізвище головного тренера
    фото з відкритих джерел

    Нещодавно посаду головного тренера «Шахтаря» залишив Роберто Де Дзербі

    Завтра, 14 липня, футбольний клуб «Шахтар» збирається оголосити ім'я нового головного тренера команди. Про це повідомила менеджер з комунікацій SCM Наталія Ємченко.

    «Завтра оголосимо ім'я нового головного тренера ФК «Шахтар», – написала Ємченко.

    Нещодавно посаду головного тренера «Шахтаря» залишив Роберто Де Дзербі, хоча мав на руках діючий контрат.

    ЗМІ пишуть, що вакантний пост займе хорватський фахівець Ігор Йовічевіч. Нагадаємо, що у Йовічевіча є дійсний контракт із Дніпром-1, який розрахований ще на рік.

    Тому, якщо Йовічевіч достроково припинить співпрацю з Дніпром-1, то сам буде змушений з власної кишені виймати 500 тисяч євро.

    «Гірники» поступово розпродають своїх легіонерів і в наступному сезоні зроблять ставку на українських гравців.

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ спорт ФК «Шахтар» Україна тренер ФК «Дніпро-1»
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    Стало відомо, коли «Шахтар» оголосить прізвище головного тренера