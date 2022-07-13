Стало відомо, коли «Шахтар» оголосить прізвище головного тренера

Нещодавно посаду головного тренера «Шахтаря» залишив Роберто Де Дзербі

Завтра, 14 липня, футбольний клуб «Шахтар» збирається оголосити ім'я нового головного тренера команди. Про це повідомила менеджер з комунікацій SCM Наталія Ємченко.

«Завтра оголосимо ім'я нового головного тренера ФК «Шахтар», – написала Ємченко.

Нещодавно посаду головного тренера «Шахтаря» залишив Роберто Де Дзербі, хоча мав на руках діючий контрат.

ЗМІ пишуть, що вакантний пост займе хорватський фахівець Ігор Йовічевіч. Нагадаємо, що у Йовічевіча є дійсний контракт із Дніпром-1, який розрахований ще на рік.

Тому, якщо Йовічевіч достроково припинить співпрацю з Дніпром-1, то сам буде змушений з власної кишені виймати 500 тисяч євро.

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