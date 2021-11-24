«Шахтар» поступився «Інтеру» і втратив шанси на вихід до плей-оф Юнацької ліги УЄФА

«Шахтар» не зміг зачепитися за нічию в Мілані

Українській клуб пропустив гол в дебюті зустрічі, але відігратися не зумів

Донецький «Шахтар» U19 поступився в 5-му турі Юнацької ліги УЄФА міланському «Інтеру» і втратив шанси вийти до плей-оф. Долю зустрічі вирішив єдиний гол на початку зустрічі, який господарі забили вже на четвертій хвилині. «Гірники» залишили в штрафному без нагляду Ратулутрі, і той пробив влучно в кут воріт.

«Шахтар» мав шанси відігратися. Чудовий момент мав Гулько, який замикав навіс із флангу, але після його удару м'яч пролетів поряд зі стійкою. Втім, «Інтер» грав краще і заслужено переміг.

Турнірна таблиця

«Шахтар», як видно, втратив усі шанси на вихід до плей-оф турніру.