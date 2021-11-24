  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    «Шахтар» поступився «Інтеру» і втратив шанси на вихід до плей-оф Юнацької ліги УЄФА

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    &laquo;Шахтар&raquo; не зміг зачепитися за нічию в Мілані - «Шахтар» поступився «Інтеру» і втратив шанси на вихід до плей-оф Юнацької ліги УЄФА

    «Шахтар» не зміг зачепитися за нічию в Мілані

    фото з відкритих джерел

    Українській клуб пропустив гол в дебюті зустрічі, але відігратися не зумів

    Донецький «Шахтар» U19 поступився в 5-му турі Юнацької ліги УЄФА міланському «Інтеру» і втратив шанси вийти до плей-оф. Долю зустрічі вирішив єдиний гол на початку зустрічі, який господарі забили вже на четвертій хвилині. «Гірники» залишили в штрафному без нагляду Ратулутрі, і той пробив влучно в кут воріт.

    «Шахтар» мав шанси відігратися. Чудовий момент мав Гулько, який замикав навіс із флангу, але після його удару м'яч пролетів поряд зі стійкою. Втім, «Інтер» грав краще і заслужено переміг.

    Турнірна таблиця

    22_48

    «Шахтар», як видно, втратив усі шанси на вихід до плей-оф турніру.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» ФК Інтер (Мілан)
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Шахтар» поступився «Інтеру» і втратив шанси на вихід до плей-оф Юнацької ліги УЄФА