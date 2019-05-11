«Шахтар» позбавив «Олександрію» сенсації (відео)



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«Шахтар» – «Олександрія» ФК «Шахтар»

Гірники здобули перемогу в матчі 28-го туру чемпіонату України

«Шахтар» (Донецьк) – «Олександрія» - 2:1

Голи: 1:0 – Хочолава (4). 1:1 – Банада (32). 2:1 – Мораєш (60).

«Шахтар»: П’ятов ­– Болбат (Матвієнко, 46), Кривцов, Хочолава, Ісмаїлі – Алан Патрик (Степаненко, 68), Маркос Антоніо – Тете (Соломон, 75), Коваленко, Тайсон – Мораєш.

«Олександрія»: Паньків – Пашаєв, Бабогло, Стецьків, Бухал – Запорожан, Гречишкін, Банада – Задерака, Сітало, Полярус (Протасов, 63).

Судді: Можаровський – Куцев, Шлончак, Бондар.

Попередження: Болбат (13) – Сітало (46), Стецьків (54).

11 травня. Харків. Стадіон «Металіст»

Поєдинок почався максимально комфортно для «гірників». Уже на четвертій хвилині Хочолава головою переправив м’яч у ворота з кутового у виконанні Патрика.

Гол Хочолави

«Шахтар» надалі володів суттєвою ігровою перевагою, та до більших неприємностей для гостей справа не доходила.

Натомість «Олександрія» під завісу першої 45-хвилинки зрівняла рахунок. Суперники також результативно розіграли кутовий. Банада головою переправив м’яч у ворота.

На початку другої 45-хвилинки «гірники» посилили тиск на суперника. Підсумком став другий гол. Перервав безгольову засуху Мораєш. Бразильський українець пробив точно в кут головою.

Поступово «Шахтар» сповільнив темп, втім продовжував контролювати гру без зайвої метушні.

Відтак «гірники» здобули 23-тю перемогу в 28-ми поєдинках чемпіонату України та випереджають «Динамо» на 11 очок. «Олександрія» залишається третьою.