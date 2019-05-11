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    «Шахтар» позбавив «Олександрію» сенсації (відео)

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    «Шахтар» – «Олександрія» 
    ФК «Шахтар»

    Гірники здобули перемогу в матчі 28-го туру чемпіонату України

    «Шахтар» (Донецьк) – «Олександрія» - 2:1

    Голи: 1:0 – Хочолава (4). 1:1 – Банада (32). 2:1 – Мораєш (60).

    «Шахтар»: П’ятов ­– Болбат (Матвієнко, 46), Кривцов, Хочолава, Ісмаїлі – Алан Патрик (Степаненко, 68), Маркос Антоніо – Тете (Соломон, 75), Коваленко, Тайсон – Мораєш.
    «Олександрія»: Паньків – Пашаєв, Бабогло, Стецьків, Бухал – Запорожан, Гречишкін, Банада – Задерака, Сітало, Полярус (Протасов, 63).
    Судді: Можаровський – Куцев, Шлончак, Бондар.
    Попередження: Болбат (13) – Сітало (46), Стецьків (54).
    11 травня. Харків. Стадіон «Металіст»

    Поєдинок почався максимально комфортно для «гірників». Уже на четвертій хвилині Хочолава головою переправив м’яч у ворота з кутового у виконанні Патрика.

    Гол Хочолави

    «Шахтар» надалі володів суттєвою ігровою перевагою, та до більших неприємностей для гостей справа не доходила.

    Натомість «Олександрія» під завісу першої 45-хвилинки зрівняла рахунок. Суперники також результативно розіграли кутовий. Банада головою переправив м’яч у ворота.

    На початку другої 45-хвилинки «гірники» посилили тиск на суперника. Підсумком став другий гол. Перервав безгольову засуху Мораєш. Бразильський українець пробив точно в кут головою.

    Поступово «Шахтар» сповільнив темп, втім продовжував контролювати гру без зайвої метушні.

    Відтак «гірники» здобули 23-тю перемогу в 28-ми поєдинках чемпіонату України та випереджають «Динамо» на 11 очок. «Олександрія» залишається третьою.

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