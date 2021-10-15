«Шахтар» розгромив «Зорю» і наздогнав «Динамо»

Команда Роберто Де Дзербі забила у ворота луганців шість м’ячів

В центральному матчі 11 туру «Шахтар» приймав «Зорю» і добився доволі легкої перемоги. Завсідник Ліги чемпіонів відгрузив учаснику Ліги конференцій 6 голів. При цьому ще двічі голкіперу «Зорі» прийшла на допомогу поперечина воріт, а гол Тете скасували через положення «поза грою».

«Зоря» спробувала дати бій одному з лідерів, але не зробила роботу над помилками. В матчах з сильними командами, тобто в єврокубках, команда Віктора Скрипника менше трьох м’ячів не пропускає. Тому в цьому сезоні гра на зустрічних курсах їм протипоказана. Але «Зоря» продовжує шукати щастя в атаці, оголює тили і отримує багато голів.

Неприємності для «Зорі» розпочалися вже на початку матчу. Першу гольову атаку розпочав воротар Анатолій Трубін, який відновився після травми і зайняв місце ветерана Андрія П’ятова. Голкіпер вибив м’яч, захисник гостей невдало його обробив, і Фернандо вискочив на ударну позицію.

Згодом гольову атаку розпочав Марлос, яку завершив Додо, а ближче до перерви Фернандо реалізував вихід віч-на-віч з воротарем Мацапурою.

В другому таймі ситуація на полі не змінилася. Лише «гірники» стали більше моментів транжирити. Для того, щоб забити четвертий м’яч, Педріньо і Мудрику довелося перевірити на міцність поперечину воріт «Зорі», а Трубіну витягнути м’яч з сітки воріт. Це Гладкий змусив «Шахтар» капітулювати ударом з кута штрафного майданчика.

Втім, «гірників» було не зупинити. Тете забив ударами головою і ногою а Сікан – п’ятою. 6:1, і «Шахтар» порівнявся з «Динамо» в турнірній таблиці. Кияни свій матч 11 туру, проти «Львова», проведуть 16 жовтня.