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    Перед матчем «Чорноморець» - «Шахтар» пом'янули померлу напередодні легенду одеського футболу

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    Олександр Руга прожив 86 років - Перед матчем «Чорноморець» - «Шахтар» пом'янули померлу напередодні легенду одеського футболу
    Олександр Руга прожив 86 років
    Офіційний сайт ФК Чорноморець

    Олександр Руга прожив 86 років

    Матч 20-го туру української Прем'єр-ліги між «Чорноморцем» і «Шахтарем» в Одесі розпочався з хвилини мовчання. Учасники зустрічі і близько 12-ти тисяч глядачів пом'янули відомого одеського футболіста і тренера Олександра Ругу, котрий пішов з життя 22 лютого, у 86-річному віці.

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    Олександр (або Револьд) Руга народився 5 вересня 1932 року в Одесі. Футбольні університети осягав в міських командах Палацу піонерів, «Динамо», «Спартака». У 1952-му став чемпіоном України і СССР (у складі юнацької збірної республіки).

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    Перед матчем «Чорноморець» - «Шахтар» пом'янули померлу напередодні легенду одеського футболу
    Перед матчем «Чорноморець» - «Шахтар» пом'янули померлу напередодні легенду одеського футболу
    Перед матчем «Чорноморець» - «Шахтар» пом'янули померлу напередодні легенду одеського футболу
    Перед матчем «Чорноморець» - «Шахтар» пом'янули померлу напередодні легенду одеського футболу
    Перед матчем «Чорноморець» - «Шахтар» пом'янули померлу напередодні легенду одеського футболу
    Перед матчем «Чорноморець» - «Шахтар» пом'янули померлу напередодні легенду одеського футболу
    trassae95.com

    З 1953-го по 1958 роки провів більше 100 офіційних матчів за «Чорноморець» («Металург», «Харчовик»). Виступав на позиції крайнього оборонця. Потім повністю присвятив себе вихованню футбольної зміни, ставши одним з найкращих дитячо-юнацьких тренерів Одеси.

    Працював у СДЮШОР «Чорноморець» (1963-1978, був одним з ініціаторів створення в Отраді спортивного комплексу клубної школи. Виховав десятки відомих футболістів, серед яких Сергій Жарков, Олександр Скрипник, Ігор Буланкін, Юрій Горячев, Сергій Романенко, Юрій Букель і багатьох інших.

    18-го вересня 2017 року на Алеї футбольної слави поруч за стадіоном «Чорноморець» була відкрита іменна «зірка» на честь Олександра Руги.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ смерть ФК Чорноморець Олександр Руга Сергій Жарков Юрій Горячев Юрій Букель
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