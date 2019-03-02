Перед матчем «Чорноморець» - «Шахтар» пом'янули померлу напередодні легенду одеського футболу



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Олександр Руга прожив 86 років Офіційний сайт ФК Чорноморець

Олександр Руга прожив 86 років

Матч 20-го туру української Прем'єр-ліги між «Чорноморцем» і «Шахтарем» в Одесі розпочався з хвилини мовчання. Учасники зустрічі і близько 12-ти тисяч глядачів пом'янули відомого одеського футболіста і тренера Олександра Ругу, котрий пішов з життя 22 лютого, у 86-річному віці.

Олександр (або Револьд) Руга народився 5 вересня 1932 року в Одесі. Футбольні університети осягав в міських командах Палацу піонерів, «Динамо», «Спартака». У 1952-му став чемпіоном України і СССР (у складі юнацької збірної республіки).

З 1953-го по 1958 роки провів більше 100 офіційних матчів за «Чорноморець» («Металург», «Харчовик»). Виступав на позиції крайнього оборонця. Потім повністю присвятив себе вихованню футбольної зміни, ставши одним з найкращих дитячо-юнацьких тренерів Одеси.

Працював у СДЮШОР «Чорноморець» (1963-1978, був одним з ініціаторів створення в Отраді спортивного комплексу клубної школи. Виховав десятки відомих футболістів, серед яких Сергій Жарков, Олександр Скрипник, Ігор Буланкін, Юрій Горячев, Сергій Романенко, Юрій Букель і багатьох інших.

18-го вересня 2017 року на Алеї футбольної слави поруч за стадіоном «Чорноморець» була відкрита іменна «зірка» на честь Олександра Руги.





