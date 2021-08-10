«Шахтар» впевнено вийшов у плей-оф Ліги чемпіонів

Віце-чемпіон України пройшов «Генк» в третьому кваліфікаційному раунді єврокубкового турніру

Донецький «Шахтар» здолав «Генк» в другому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів і на крок наблизився до групового турніру. В матчі на НСК «Олімпійський» «гірники» зуміли здобути перемогу – 2:1. Перший матч у Бельгії також завершився на користь команди Роберто Де Дзербі з рахунком 2:1.

Донеччанам трохи поталанило. Гості налаштовувалися на перемогу і частіше володіли м'ячем. Змогли створити кілька слушних нагод для взяття воріт Анатолія Трубіна, але один з них реалізували лише в компенсований арбітром час. Дуже наполегливим був нападник «Генка» Онуачу. Одного разу після його удару ворота «гірників» врятувала поперечина.

«Шахтар» забив по голу в кожному таймі. До перерви відзначився Траоре після багатоходівки і останнього відмінного пасу Тете. Ближче до завершення зустрічі відзначилися гравці української збірної. Марлос і Коноплянка розігнали атаку, яку завершив Маркос Антоніо. Гол престижу гості забили в компенсований арбітром час і врятувати гру у них вже не було часу.

В наступному раунді «Шахтар» зіграє з французьким «Монако».

«Шахтар» – «Генк» – 2:1 (перший матч – 2:1)

Голи: Траоре (27), М.Антоніо (76) – Дессерс (90)

«Шахтар»: Трубін, Матвієнко, Вітао, Марлон, Додо, М.Антоніо, А.Патрік (Марлос, 67), Майкон (Степаненко, 84), Тете, Педріньо (Судаков, 37; Коноплянка, 67), Траоре (Сікан, 85).

«Генк»: Вандервоордт, Артеага, Лукумі (Дессерс, 68), Куеста, Муньос, Грошовскі (Эйтинг, 62), Хейнен, Торстведт (Ндаїшиміє, 62), Іто (Садик, 82), Онуачу (Пейнтсіл, 82), Бонгонда.