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    «Шахтар» впевнено вийшов у плей-оф Ліги чемпіонів

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    Віце-чемпіони України вийшли до раунду плей-оф ліги чемпіонів - «Шахтар» впевнено вийшов у плей-оф Ліги чемпіонів
    Віце-чемпіони України вийшли до раунду плей-оф ліги чемпіонів
    Фото: ФК Шахтар

    Віце-чемпіон України пройшов «Генк» в третьому кваліфікаційному раунді єврокубкового турніру

    Донецький «Шахтар» здолав «Генк» в другому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів і на крок наблизився до групового турніру. В матчі на НСК «Олімпійський» «гірники» зуміли здобути перемогу – 2:1. Перший матч у Бельгії також завершився на користь команди Роберто Де Дзербі з рахунком 2:1.

    Донеччанам трохи поталанило. Гості налаштовувалися на перемогу і частіше володіли м'ячем. Змогли створити кілька слушних нагод для взяття воріт Анатолія Трубіна, але один з них реалізували лише в компенсований арбітром час. Дуже наполегливим був нападник «Генка» Онуачу. Одного разу після його удару ворота «гірників» врятувала поперечина.

    «Шахтар» забив по голу в кожному таймі. До перерви відзначився Траоре після багатоходівки і останнього відмінного пасу Тете. Ближче до завершення зустрічі відзначилися гравці української збірної. Марлос і Коноплянка розігнали атаку, яку завершив Маркос Антоніо. Гол престижу гості забили в компенсований арбітром час і врятувати гру у них вже не було часу.

    В наступному раунді «Шахтар» зіграє з французьким «Монако».

    «Шахтар» – «Генк» – 2:1 (перший матч – 2:1)

    Голи: Траоре (27), М.Антоніо (76) – Дессерс (90)

    «Шахтар»: Трубін, Матвієнко, Вітао, Марлон, Додо, М.Антоніо, А.Патрік (Марлос, 67), Майкон (Степаненко, 84), Тете, Педріньо (Судаков, 37; Коноплянка, 67), Траоре (Сікан, 85).

    «Генк»: Вандервоордт, Артеага, Лукумі (Дессерс, 68), Куеста, Муньос, Грошовскі (Эйтинг, 62), Хейнен, Торстведт (Ндаїшиміє, 62), Іто (Садик, 82), Онуачу (Пейнтсіл, 82), Бонгонда.

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Ліга чемпіонів
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    «Шахтар» впевнено вийшов у плей-оф Ліги чемпіонів