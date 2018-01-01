«Шахтар» з поразки стартував на турнірі Dubai International Cup 2018

Першим суперником «гірників» став чемпіон Данії – «Копенгаген»

Команда Паулу Фонсеки провела всього два повноцінних тренувальних дні в ОАЕ, тоді як данці свою передсезонну підготовку завершують і вже встигли набрати хорошу форму. «Помаранчево-чорні» у цьому поєдинку не могли розраховувати на Дентіньо й Івана Ордеця, які відновлюються після ушкоджень, інформує офіційний сайт клубу. Донеччани



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Тайсон і його партнери по команді. Фото ФК «Шахтар»

Першим суперником «гірників» став чемпіон Данії – «Копенгаген»

Команда Паулу Фонсеки провела всього два повноцінних тренувальних дні в ОАЕ, тоді як данці свою передсезонну підготовку завершують і вже встигли набрати хорошу форму.

«Помаранчево-чорні» у цьому поєдинку не могли розраховувати на Дентіньо й Івана Ордеця, які відновлюються після ушкоджень, інформує офіційний сайт клубу.

Донеччани швидко нав'язали опонентові свою гру, однак не поспішали збільшувати темп, зробивши акцент на позиційних атаках. За переваги «гірників» абсолютно нелогічною вийшла кінцівка тайму: на другій компенсованій хвилині Сков пробивав з правої лінії штрафного, рикошет від Ісмаїлі дезорієнтував П'ятова, і м'яч влетів у сітку.

А відразу після закінчення перерви «Копенгаген» забив ще раз: Сков виступив в ролі асистента, зробивши подачу на дальню штангу, де Анкерсен головою без перешкод відправив м'яч у ворота.

Не минуло й десяти хвилин, як «гірники» один гол відіграли. Ісмаїлі у штрафному прикрив м'яч корпусом для Тайсона, який прорвався через захисників і в падінні пробив Ольсена.

Весь другий тайм «Шахтар» провів в атаках, однак ні перевага у володінні м'ячем (63 на 37), ні 20 ударів не допомогли зрівняти рахунок.

Наступним суперником «помаранчево-чорних» на Dubai Cup буде чемпіон Чехії – празька «Славія». Матч відбудеться 3 лютого о 17:00.

Товариський матч з футболу

«Шахтар» (Донецьк) – «Копенгаген» (Данія) – 1:2 (0:1)

«Шахтар»: П’ятов (Шевченко, 67), Ісмаїлі (Матвієнко, 72), Кривцов (Ракицький, 46), Хочолава, Додо (Петряк, 72), Степаненко (Танковський, 72), Фред (Алан Патрік, 46), Бернард (Коваленко, 60), Тайсон (Бутко, 81), Марлос (Зубков, 80), Феррейра (Фомін, 80).