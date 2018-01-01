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    Новачок «Шахтаря» повернувся в загальну групу

    У свою чергу Малишев та Ордець тренуються за індивідуальною програмою
    «Шахтар» продовжує підготовку до другої частини сезону. Як і на зборі в Туреччині, тренерський штаб «Шахтаря» особливу увагу приділяє функціональному стану підопічних. Ранкова сесія в Дубаї традиційно розпочалася з походу до фітнес-центру. Як зазначає прес-служба клубу, новачок «гірників» Додо
    • Сьогодні, 16:03
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    Додо. Фото: ФК Шахтар
    Додо. Фото: ФК Шахтар

    У свою чергу Малишев та Ордець тренуються за індивідуальною програмою

    «Шахтар» продовжує підготовку до другої частини сезону.

    Як і на зборі в Туреччині, тренерський штаб «Шахтаря» особливу увагу приділяє функціональному стану підопічних.

    Ранкова сесія в Дубаї традиційно розпочалася з походу до фітнес-центру.

    Як зазначає прес-служба клубу, новачок «гірників» Додо приєднався до загальної групи, а в Максима Малишева та Івана Ордеця наразі індивідуальна програма.

    Раніше повідомлялося, що «Шахтар» хоче орендувати у «Манчестер Сіті» нападника Оларенваю Кайоде.

    Як відомо, у суботу, 27 січня, «Шахтар» відправився на збір в ОАЕ, взявши з собою нападника «Маріуполя» Руслана Фоміна.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ «Шахтар»
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