Новачок «Шахтаря» повернувся в загальну групу

У свою чергу Малишев та Ордець тренуються за індивідуальною програмою

«Шахтар» продовжує підготовку до другої частини сезону. Як і на зборі в Туреччині, тренерський штаб «Шахтаря» особливу увагу приділяє функціональному стану підопічних. Ранкова сесія в Дубаї традиційно розпочалася з походу до фітнес-центру. Як зазначає прес-служба клубу, новачок «гірників» Додо