Новачок «Шахтаря» повернувся в загальну групу
- Сьогодні, 16:03
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Додо. Фото: ФК Шахтар
У свою чергу Малишев та Ордець тренуються за індивідуальною програмою
«Шахтар» продовжує підготовку до другої частини сезону.
Як і на зборі в Туреччині, тренерський штаб «Шахтаря» особливу увагу приділяє функціональному стану підопічних.
Ранкова сесія в Дубаї традиційно розпочалася з походу до фітнес-центру.
Як зазначає прес-служба клубу, новачок «гірників» Додо приєднався до загальної групи, а в Максима Малишева та Івана Ордеця наразі індивідуальна програма.
Раніше повідомлялося, що «Шахтар» хоче орендувати у «Манчестер Сіті» нападника Оларенваю Кайоде.
Як відомо, у суботу, 27 січня, «Шахтар» відправився на збір в ОАЕ, взявши з собою нападника «Маріуполя» Руслана Фоміна.