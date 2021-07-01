«Шахтар» здобув першу перемогу під керівництвом Де Дзербі

На тренувальному зборі «гірники» розгромили австрійський «Санкт-Йоганн»

Після восьми днів тренувальної роботи в Австрії «Шахтар» провів перший спаринг. Суперником став місцевий клуб «Санкт-Йоганн».

З огляду на велику кількість футболістів, які беруть участь у зборі, тренер Роберто Де Дзербі у двох таймах використав два варіанти складу. Марлона, Педріньйо та Лассіну Траоре, які приєдналися до команди влітку, було включено до стартової формації. Центральний захисник вийшов під 26-м номером, бразилець – під звичним за «Корінтіансом» і «Бенфікою» 38-м, а форвард – під 23-м. Тут також відзначимо, що влітку номери змінили Вітао (3-й), Віктор Корнієнко (44-й) і Майкон (7-й), повідомляє shakhtar.com.

Уже на 2-й хвилині Тете замкнув простріл Корнієнка, потім Мудрика вивели на удар, і Михайло чітко підсік м'яч над голкіпером, а трохи згодом Траоре завершив атаку з фінальною передачею Додо. Четвертий гол на рахунку Корнієнка, п’ятий – Дентіньо - 5:0.

У першому спарингу було задіяно 20 польових футболістів і 2 воротарі. У четвер Роберто Де Дзербі надасть команді вихідний для відновлення, після чого робота триватиме. Наступний контрольний матч – 4 липня з польським «Ракувом».