  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    «Шахтар» здобув першу перемогу під керівництвом Де Дзербі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    "Гірники в першому спарингу забили п'ять "сухих" голів - «Шахтар» здобув першу перемогу під керівництвом Де Дзербі
    "Гірники в першому спарингу забили п'ять "сухих" голів
    Фото: ФК Шахтар

    На тренувальному зборі «гірники» розгромили австрійський «Санкт-Йоганн»

    Після восьми днів тренувальної роботи в Австрії «Шахтар» провів перший спаринг. Суперником став місцевий клуб «Санкт-Йоганн».

    З огляду на велику кількість футболістів, які беруть участь у зборі, тренер Роберто Де Дзербі у двох таймах використав два варіанти складу. Марлона, Педріньйо та Лассіну Траоре, які приєдналися до команди влітку, було включено до стартової формації. Центральний захисник вийшов під 26-м номером, бразилець – під звичним за «Корінтіансом» і «Бенфікою» 38-м, а форвард – під 23-м. Тут також відзначимо, що влітку номери змінили Вітао (3-й), Віктор Корнієнко (44-й) і Майкон (7-й), повідомляє shakhtar.com.

    Уже на 2-й хвилині Тете замкнув простріл Корнієнка, потім Мудрика вивели на удар, і Михайло чітко підсік м'яч над голкіпером, а трохи згодом Траоре завершив атаку з фінальною передачею Додо. Четвертий гол на рахунку Корнієнка, п’ятий – Дентіньо - 5:0.

    У першому спарингу було задіяно 20 польових футболістів і 2 воротарі. У четвер Роберто Де Дзербі надасть команді вихідний для відновлення, після чого робота триватиме. Наступний контрольний матч – 4 липня з польським «Ракувом».

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Шахтар» здобув першу перемогу під керівництвом Де Дзербі