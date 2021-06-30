Нападника збірної України відправили на лікування в Київ
Артем Беседін не допоможе національній команді на чемпіонаті Європи
Травма, якої зазнав нападник Артем Беседін в матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи Швеція – Україна, не дозволить футболістові продовжити виступи на турнірі. Про це повідомляє сайт Української асоціації футболу.
Після моторошного зіткнення в матчі Швеція – Україна гравець залишив поле з допомогою медиків. Первинне обстеження головним лікарем національної команди Артуром Глущенком показало ушкодження одразу кількох м’язів ноги. Також є підозра на ушкодження хрестоподібних зв‘язок. Більш точний діагноз можна поставити після проведення МРТ, однак зрозуміло, що така травма потребує тривалого лікування, що не дозволить Артемові зіграти найближчим часом.
З огляду на це було оперативно ухвалено рішення відправити Беседіна до Києва для обстеження й лікування його в клубі. Вранці 30 червня чартер з Артемом на борту приземлився у столиці України.
Раніше Зінченко віддав свій приз найкращому гравцю травмованому Беседіну.
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