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    Нападника збірної України відправили на лікування в Київ

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    Артем Беседін не допоможе збірній на Євро-2020 - Нападника збірної України відправили на лікування в Київ
    Артем Беседін не допоможе збірній на Євро-2020
    Фото: УАФ

    Артем Беседін не допоможе національній команді на чемпіонаті Європи

    Травма, якої зазнав нападник Артем Беседін в матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи Швеція – Україна, не дозволить футболістові продовжити виступи на турнірі. Про це повідомляє сайт Української асоціації футболу.

    Після моторошного зіткнення в матчі Швеція – Україна гравець залишив поле з допомогою медиків. Первинне обстеження головним лікарем національної команди Артуром Глущенком показало ушкодження одразу кількох м’язів ноги. Також є підозра на ушкодження хрестоподібних зв‘язок. Більш точний діагноз можна поставити після проведення МРТ, однак зрозуміло, що така травма потребує тривалого лікування, що не дозволить Артемові зіграти найближчим часом.

    З огляду на це було оперативно ухвалено рішення відправити Беседіна до Києва для обстеження й лікування його в клубі. Вранці 30 червня чартер з Артемом на борту приземлився у столиці України.

    Раніше Зінченко віддав свій приз найкращому гравцю травмованому Беседіну.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Нападника збірної України відправили на лікування в Київ