Збірна України прибула до Рима на матч з Англією

Наша національна команда першого липня проведе одне тренування

Збірна України залишила Глазго, де в 1/8 фіналу здолала на чемпіонаті Європи шведів (2:1), і перебазувалася в Італію. Команда Андрія Шевченка прибула до Рима. Тут вона готуватиметься до чвертьфіналу з Англією, який відбудеться третього липня.

Як повідомляє сайт УАФ, до гри готуватимуться 24 гравці: 1. Георгій Бущан, 2. Едуард Соболь, 3. Георгій Судаков, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Марлос, 12. Андрій Пятов, 13. Ілля Забарний, 14. Євген Макаренко, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 18. Роман Безус, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Анатолій Трубін, 24. Олександр Тимчик, 26. Артем Довбик.

Швидко пройшовши паспортний контроль, синьо-жовті на брендованому емблемою Євро-2020 автобусі з написом Ukraine вирушили до готелю Parco dei Principi, дорога до якого зайняла трохи менше ніж півгодини. П’ятизіркові апартаменти, обрані оргкомітетом Євро для учасників чемпіонату, розташовані поруч зі знаменитим парком «Вілла Боргезе».

Перше тренування в місці проведення чвертьфіналу чемпіонату Європи відбудеться першого липня ввечері. Синьо-жовті готуватимуться на полях мультиспортивного центру олімпійської підготовки імені Джуліо Онесті.