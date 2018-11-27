«Шахтар» зіграє в три центральні захисники з «Гоффенгаймом»
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У першому матчі команди переможця не виявили
Фото: ФК Шахтар
Став відомий склад донецького клубу на матч 5-го туру Ліги чемпіонів
Став відомий склад «Шахтаря» на матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти «Гоффенгайма».
«Шахтар»: П'ятов, Ісмаїлі, Кривцов, Хочолава, Матвієнко, Данченко, Степаненко, Майкон - Тайсон, Коваленко, Мораес.
Варто зазначити, що донецький клуб зіграє з тактикою у три центральні захисники (Ісмаїлі, Кривцов, Хочолава).
Матч розпочнеться о 22.00.
Нагадаємо, матч «Шахтар» - «Гоффенгайм» довірили розсудити щасливому для України арбітру.
Як відомо, молодіжна команда «Шахтаря» вибула з розіграшу юнацької Ліги УЄФА.
Джерело: Tribuna.com