  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Шахтар» зіграє в три центральні захисники з «Гоффенгаймом»

    • Розсилка
    У першому матчі команди переможця не виявили - «Шахтар» зіграє в три центральні захисники з «Гоффенгаймом»
    У першому матчі команди переможця не виявили
    Фото: ФК Шахтар

    Став відомий склад донецького клубу на матч 5-го туру Ліги чемпіонів

    Став відомий склад «Шахтаря» на матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти «Гоффенгайма».

    «Шахтар»: П'ятов, Ісмаїлі, Кривцов, Хочолава, Матвієнко, Данченко, Степаненко, Майкон - Тайсон, Коваленко, Мораес.

    Варто зазначити, що донецький клуб зіграє з тактикою у три центральні захисники (Ісмаїлі, Кривцов, Хочолава).

    Матч розпочнеться о 22.00.

    Нагадаємо, матч «Шахтар» - «Гоффенгайм» довірили розсудити щасливому для України арбітру.

    Як відомо, молодіжна команда «Шахтаря» вибула з розіграшу юнацької Ліги УЄФА.

    Джерело: Tribuna.com

    УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Ліга чемпіонів
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ