«Шахтар» – АЗ. Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Ліги конференцій

Розповідаємо про найцікавіший для українських вболівальників поєдинок третього за рангом єврокубка

Сьогодні, 9 квітня 2026 року, донецький «Шахтар» прийме АЗ із нідерландського Алкмара на Міському стадіоні Кракова в рамках 1/4 фіналу Ліги конференцій 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Шахтар» – АЗ

Однозначний лідер симпатій на 10:50 9 квітня не визначився, переконані букмекери GGBET. На перемогу «гірників» закладено коефіцієнт 2,44. Натомість потенційна звитяга представника Ередивізі оцінена кефом 2,98. На нічию за підсумком 90 хвилин запропоновано бал 3,51. Трохи інша ситуація склалася з путівкою у наступний раунд. На місце в півфіналі для «Шахтаря» виставлено коефіцієнт 2,18. Натомість на прохід АЗ закладено кеф 1,72. На тотал менше 1,5 виставлено бал 3,70.

Передматчевий стан команд

Перед відновленням єврокубків підопічні Арди Турана розім'ялися в чемпіонаті України. «Шахтар» розгромив львівський «Рух» (3:0) із дублем нападника Егіналдо та голом форварда Мейрелліша. У доброму гуморі до протистояння підходить і АЗ. Алкмарці на внутрішній арені розібралися з Фортуною із Сіттарда (2:0). Забитими м'ячами відзначилися форвард Мердінк і півзахисник Мейнанс.

Суперники підійшли до такого етапу сезону, де кадрові втрати неминучі. Обидва колективи мають дискваліфікованих. «Гірникам» не допоможе оборонець Грам після вилучення на попередній стадії, а «сирним фермерам» – вінгер Єнсен через перебір «гірчичників». Повернувся до обойми «Шахтаря» центрбек Матвієнко, але під питанням участь хавбеків Криськіва та Гомеса, а також нападника Обаха. А в лазареті АЗ перебувають травмовані оборонець Касіус і форвард Хорнкамп.

Історія очних зустрічей

Алкмарці мають за плечима зустрічі з шістьма українськими колективами. Зокрема, АЗ у різні роки грав проти київського «Динамо», харківського «Металіста», «Маріуполя», «Дніпра-1» та «Дніпра». А в сезоні 2004/05 турнірні шляхи нідерландського клубу перетнулися і з «Шахтарем».

Подвійне побачення команд трапилося у 1/8 фіналу Кубка УЄФА. Тоді алкмарці оформили дві перемоги над «гірниками». Спершу «Шахтар» поступився вдома (1:3), а єдиний гол оформив хавбек Матузалем. На виїзді вітчизняний гранд пропустив ще двічі. Слабкою втіхою для вболівальників донеччан тоді став м'яч півзахисника Елано (1:2).

Де дивитися матч «Шахтар» – АЗ

У прямому ефірі протистояння транслюватиме медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція гри має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».