Чи виграє «Шахтар» Лігу конференцій? Прогноз суперкомп'ютера

У перемогу «Шахтаря» суперкомп'ютер не особливо вірить

Суперкомп'ютер Opta назвав головного фаворита Ліги конференцій. Про це повідомляє «Главком».

Найбільші шанси на перемогу Opta віддає англійському «Крістал Пелес» – 33%.

У перемогу українського «Шахтаря» суперкомп'ютер не особливо вірить – 6% на тріумф у турнірі.

Рейтинг фаворитів на перемогу в Лізі конференцій за версією Opta:

«Крістал Пелес» – 33%. «Страсбур» – 19%. «Райо Вальєкано» – 11%. «АЕК» – 10%. «Майнц» – 8%. «Фіорентина» – 8%. «Шахтар» – 6%. «АЗ Алкмар» – 5%.

Як повідомлялося, матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги конференцій між «Шахтарем» та «Лехом» завершився перемогою поляків (2:1). Утім, за підсумком двоматчевого протистояння путівку в наступний раунд завоював «Шахтар». Перший матч підопічні Арди Турана виграли з більшою перевагою (3:1).

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плейоф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде цього року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)