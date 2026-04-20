«Шахтар» – «Полісся». Прогноз і анонс на матч 24 туру УПЛ

Центральний поєдинок закриватиме програму ігрового дня

Сьогодні, 20 квітня, донецький «Шахтар» зустрінеться з житомирським «Поліссям» у рамках 24-го туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Шахтар» – «Полісся»

Шанси «гірників» на 12:05 20 квітня виглядають привабливішими, впевнені букмекери GGBET. На перемогу підопічних Арди Турана запропоновано коефіцієнт 1,92. Натомість на потенційну звитягу «поліських вовків» закладено кеф 4,39. Підсумкову нічию оцінено балом 3,54. На бойову мирову (1:1) виставлено кеф 6,47. Зате на тотал більше 3,5 виставлено коефіцієнт 3,79.

Передматчевий стан команд

Після міжнародної паузи «Шахтар» іде за виїзною моделлю. Перемоги команда Турана оформила вдома, а от у гостях двічі зіграла внічию. Зокрема, в чемпіонаті України «гірники» розгромили львівський «Рух» (3:0) із голами нападників Егіналдо (дубль) та Мейрелліша. А от із черкаським ЛНЗ донеччани розписали нічию (2:2) завдяки автоголу Рябова та м'ячу того ж Егіналдо.

Тим часом «Полісся» несподівано втратило очки в протистоянні з рівненським «Вересом» (1:1). Єдиний гол у складі житомирян оформив хавбек Андрієвський. Реабілітувалися підопічні Руслана Ротаня у поєдинку проти «Полтави» (4:0). Відкрив рахунок вінгер Гуцуляк, а його заспів підтримали той же Андрієвський, а також оборонці Сарапій та Майсурадзе.

Орієнтовні склади команд

«Шахтар»: Різник – Конопля, Бондар, Марлон, Педро Енріке – Бондаренко, Назарина, Гомес – Аліссон, Траоре, Егіналдо

«Полісся»: Волинець – Михайліченко, Чоботенко, Сарапій, Крушинський – Бабенко – Гуцуляк, Андрієвський, Емерллаху, Брагару – Краснопір

Історія очних зустрічей

Житомиряни – вкрай незручний суперник для «Шахтаря». Вітчизняний гранд не тільки жодного разу не переміг «Полісся» в чемпіонаті України, а й не забив супернику жодного м'яча. Два поєдинки завершилися нульовими нічиїми. А ще три – перемогами «поліських вовків». У першому колі нинішнього сезону матч у Житомирі завершився саме внічию.

Де дивитися матч «Шахтар» – «Полісся»

Наживо поєдинок покаже канал UPL.TV. Він доступний на провідних OTT-платформах і в найбільших кабельних мережах України. Онлайн-відеотрансляція зустрічі запланована на 18:00 за київським часом.