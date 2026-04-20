Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Шахтар» – «Полісся». Прогноз і анонс на матч 24 туру УПЛ

Реклама
Антон Федорців
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Житомиряни жодного разу не програли «гірникам»
фото: УПЛ

Центральний поєдинок закриватиме програму ігрового дня

Сьогодні, 20 квітня, донецький «Шахтар» зустрінеться з житомирським «Поліссям» у рамках 24-го туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

Після міжнародної паузи «Шахтар» іде за виїзною моделлю. Перемоги команда Турана оформила вдома, а от у гостях двічі зіграла внічию. Зокрема, в чемпіонаті України «гірники» розгромили львівський «Рух» (3:0) із голами нападників Егіналдо (дубль) та Мейрелліша. А от із черкаським ЛНЗ донеччани розписали нічию (2:2) завдяки автоголу Рябова та м'ячу того ж Егіналдо.

Тим часом «Полісся» несподівано втратило очки в протистоянні з рівненським «Вересом» (1:1). Єдиний гол у складі житомирян оформив хавбек Андрієвський. Реабілітувалися підопічні Руслана Ротаня у поєдинку проти «Полтави» (4:0). Відкрив рахунок вінгер Гуцуляк, а його заспів підтримали той же Андрієвський, а також оборонці Сарапій та Майсурадзе.

Орієнтовні склади команд

«Шахтар»: Різник – Конопля, Бондар, Марлон, Педро Енріке – Бондаренко, Назарина, Гомес – Аліссон, Траоре, Егіналдо

«Полісся»: Волинець – Михайліченко, Чоботенко, Сарапій, Крушинський – Бабенко – Гуцуляк, Андрієвський, Емерллаху, Брагару – Краснопір

Історія очних зустрічей

Житомиряни – вкрай незручний суперник для «Шахтаря». Вітчизняний гранд не тільки жодного разу не переміг «Полісся» в чемпіонаті України, а й не забив супернику жодного м'яча. Два поєдинки завершилися нульовими нічиїми. А ще три – перемогами «поліських вовків». У першому колі нинішнього сезону матч у Житомирі завершився саме внічию.

Де дивитися матч «Шахтар» – «Полісся»

Наживо поєдинок покаже канал UPL.TV. Він доступний на провідних OTT-платформах і в найбільших кабельних мережах України. Онлайн-відеотрансляція зустрічі запланована на 18:00 за київським часом.

Відповідальність за достовірність інформації у рекламі несе рекламодавець
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» УПЛ ФК «Полісся»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua

Підтвердження віку

На цій сторінці може бути розміщена реклама азартних ігор.

Продовжуючи використовувати сторінку, ви підтвердуєте, що:

  • Вам виповнилося 21 рік.
  • Ви погоджуєтеся на перегляд такої реклами.
На головну