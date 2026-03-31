Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Джеймс повторив рекорд легенди НБА за кількістю перемог у лізі

Артем Худолєєв
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: AP

Леброн продовжує переписувати історію НБА

У ніч на 31 березня 2026 року пройшов матч регулярного чемпіонату НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» – «Вашингтон Візардс», у якому сталася історична подія. Про це повідомляє «Главком».

Зустріч завершилася перемогою «Лейкерс» з рахунком 120:101.

У складі переможців трипл-дабл оформив Леброн Джеймс – 21 очко, 10 підбирань та 12 передач.

Тепер на рахунку Леброна 1228 перемог у лізі з урахуванням плейоф. Таким чином, Джеймс зрівнявся з рекордсменом за цим показником з іншою легендою НБА Карімом Абдул-Джаббаром.

Нагадаємо, НБА ухвалила рішення щодо появи двох нових клубів.

Рада керівників НБА проголосувала за початок процесу розширення ліги, дозволивши розпочати прийом заявок на створення двох нових франшиз у Сіетлі та Лас-Вегасі.

Комісар НБА Адам Сільвер підкреслив, що обидва ринки мають тривалу історію підтримки баскетболу і ліга готова до наступного кроку. Очікується, що вартість кожної нової команди становитиме від 7 до 10 мільярдів доларів, а офіційний старт виступів запланований на сезон 2028/29. Це стане наймасштабнішим розширенням ліги з 2004 року, коли до НБА приєдналися «Шарлотт Бобкетс».

Для вболівальників у Сіетлі це рішення означає завершення 20-річного очікування. Після переїзду оригінальної команди до Оклахоми у 2008 році, місто зберегло за собою права на назву, логотипи та історичні рекорди «Суперсонікс». Нова франшиза успадкує історію команди, заснованої у 1967 році, включаючи чемпіонський титул 1979 року та досягнення легенд 90-х, таких як Гері Пейтон і Шон Кемп.

Сіетл уже має сучасну арену та величезну фанатську базу, яка роками вимагала повернення Sonics. Мер міста Кейті Вілсон підтвердила, що громада повністю готова до повернення легенди додому.

Теги: Леброн Джеймс НБА баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

23 очки й РЕ «+35» – рекорди результативності й ефективності Пустового під час дебютного сезону за андорців
Екскапітан збірної України з баскетболу набрав 23 очки у грі чемпіонату Іспанії
Вчора, 16:33
Україні потрібна поразка Ірландії в матчі з Ізраїлем в Дубліні
Україна зберігає шанси на вихід у другий етапу відбору жіночого Євробаскету: що для цього треба
17 березня, 10:15
Російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та деталі ліквідації Усова
Сили оборони знищили на фронті російського баскетболіста
9 березня, 09:55
Артем Пустовий провів 58 матчів за українську збірну
Баскетболіст Артем Пустовий йде зі збірної. Велике інтерв'ю
7 березня, 12:00
Панчук увійшли до заявки збірної України на матчі відбору на Євробаскет-2027
Панчук набрала 13 очок у грі чемпіонату Словаччини з баскетболу
4 березня, 13:21
Пустовий у грі з Іспанією зробив чотири підбирання
Пустовий увійшов в топ-10 рейтингу збірної України з баскетболу за підбираннями
3 березня, 14:10
У цьому сезоні НБА Михайлюк зіграв у 48 матчах
Михайлюк набрав 15 очок у грі НБА
3 березня, 12:07
Ковтун зіграла 23 хвилини, за які набрала 10 очок, зібрала 11 підбирань, зробила 3 блок-шоти
Ковтун оформила перший в сезоні дабл-дабл в матчі чемпіонату Чехії з баскетболу
2 березня, 16:04
Офіційним транслятором матчів збірної України є «Суспільне Спорт»
Іспанія – Україна: де дивитися поєдинок кваліфікації Чемпіонату світу з баскетболу
2 березня, 09:44

Новини

Учасниця Чемпіонату світу 2026 несподівано звільнила головного тренера
Учасниця Чемпіонату світу 2026 несподівано звільнила головного тренера
Джеймс повторив рекорд легенди НБА за кількістю перемог у лізі
Джеймс повторив рекорд легенди НБА за кількістю перемог у лізі
«Ліверпуль» розгляне варіант із купівлею нового Луїса Суареса
«Ліверпуль» розгляне варіант із купівлею нового Луїса Суареса
Президент ФІФА прокоментував участь Ірану в Чемпіонаті світу з футболу у США
Президент ФІФА прокоментував участь Ірану в Чемпіонаті світу з футболу у США
Спадкоємець Роналду розкрив причину прощання з чемпіонатом Англії
Спадкоємець Роналду розкрив причину прощання з чемпіонатом Англії
Власник команди НХЛ «Кароліна» придбає клуб НБА
Власник команди НХЛ «Кароліна» придбає клуб НБА

Новини

Ребров склав заявку збірної України на матч проти Албанії
Сьогодні, 09:42
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:29
Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
29 березня, 12:55
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
29 березня, 10:59
Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
29 березня, 10:07
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua