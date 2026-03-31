Джеймс повторив рекорд легенди НБА за кількістю перемог у лізі

Леброн продовжує переписувати історію НБА

У ніч на 31 березня 2026 року пройшов матч регулярного чемпіонату НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» – «Вашингтон Візардс», у якому сталася історична подія. Про це повідомляє «Главком».

Зустріч завершилася перемогою «Лейкерс» з рахунком 120:101.

У складі переможців трипл-дабл оформив Леброн Джеймс – 21 очко, 10 підбирань та 12 передач.

Тепер на рахунку Леброна 1228 перемог у лізі з урахуванням плейоф. Таким чином, Джеймс зрівнявся з рекордсменом за цим показником з іншою легендою НБА Карімом Абдул-Джаббаром.

Нагадаємо, НБА ухвалила рішення щодо появи двох нових клубів.

Рада керівників НБА проголосувала за початок процесу розширення ліги, дозволивши розпочати прийом заявок на створення двох нових франшиз у Сіетлі та Лас-Вегасі.

Комісар НБА Адам Сільвер підкреслив, що обидва ринки мають тривалу історію підтримки баскетболу і ліга готова до наступного кроку. Очікується, що вартість кожної нової команди становитиме від 7 до 10 мільярдів доларів, а офіційний старт виступів запланований на сезон 2028/29. Це стане наймасштабнішим розширенням ліги з 2004 року, коли до НБА приєдналися «Шарлотт Бобкетс».

Для вболівальників у Сіетлі це рішення означає завершення 20-річного очікування. Після переїзду оригінальної команди до Оклахоми у 2008 році, місто зберегло за собою права на назву, логотипи та історичні рекорди «Суперсонікс». Нова франшиза успадкує історію команди, заснованої у 1967 році, включаючи чемпіонський титул 1979 року та досягнення легенд 90-х, таких як Гері Пейтон і Шон Кемп.

Сіетл уже має сучасну арену та величезну фанатську базу, яка роками вимагала повернення Sonics. Мер міста Кейті Вілсон підтвердила, що громада повністю готова до повернення легенди додому.