Ягупова набрала сім очок у першій грі півфінальної серії чемпіонату Туреччини з баскетболу

Артем Худолєєв
«Чукурува» Ягупової на виїзді програла «Фенербахче»

Ягупова зіграла 23 хвилини, набрала 7 очок, зробила 2 підбирання, 4 передачі

На старті півфінальної серії жіночого чемпіонату Туреччини з баскетболу «Чукурува» Мерсін українки Аліни Ягупової на виїзді програла переможцю регулярної першості «Фенербахче» 62:73. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Ягупова зіграла 23 хвилини, набрала 7 очок (3/5 двоочкові, 0/2 триочкові, 1/2 штрафні), зробила 2 підбирання, 4 передачі, 1 перехоплення при 2 фолах та 5 втратах.

Другий матч півфінальної серії до двох перемог пройде вже 25 березня 2026 року у Мерсіні.

Дві команди українок зіграли цієї ночі у другому раунді Мarch madness або ж Березневого шаленства.

До третього раунду – Sweet 16 – пробився «Луїсвілл» Євгенії Путри, який у важкому матчі обіграв «Алабаму» 69:68. Путра зіграла в цьому матчі 1 хвилину, очок не набрала (0/1 двоочковий).

А ось «Огайо Стейт» завершив виступи в сезоні, програвши «Нотр-Даму» 73:83. Даша Бірюк участі в матчі не приймала. Загалом в цьому сезоні NCAA, який став для неї дебютним, Бірюк зіграла в 20 матчах, в середньому граючи 7.4 хвилин, набираючи 3.3 очка, 1.2 підбирання, 0.4 передачі.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

  • Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0
Читайте також

У останньому матчі першого етапу українки на виїзді обіграли Азербайджан
Жіноча збірна України вийшла в другий етап відбору на Євробаскет-2027
18 березня, 00:03
«Капфенберг» Зотова здобув перемогу над «Обервартом»
Зотов набрав 21 очко у грі чемпіонату Австрії з баскетболу
16 березня, 11:21
«Шаморин» українських баскетболісток здобув перемогу над «Янг Ейнджелс»
Грималюк відзначилася дабл-даблом у грі Чемпіонату Словаччини з баскетболу
6 березня, 12:02
У регулярному сезоні Шульга зіграв вже 23 матчі
Шульга зупинився за крок від дабл-даблу у грі G-ліги
2 березня, 13:16
Поїздка до Риги стала цікавим досвідом попри поразку української команди
П’ять думок з місця подій баскетбольного матчу Україна – Іспанія Реклама
28 лютого, 11:48
Ферран Бассас повернувся до лав збірної Іспанії з баскетболу після трьох років перерви
Топбомбардир баскетбольної збірної Іспанії – про перемогу над Україною Реклама
28 лютого, 07:47
22-річний Шеліст грає в іспанській системі баскетболу
Дебютант збірної України з баскетболу Шеліст: про набрані очки, виклик до збірної та матч в Ов'єдо Реклама
27 лютого, 22:51
До заявки збірної Іспанії увійшло 12 гравців
Став відомий склад збірної Іспанії з баскетболу на матч проти України
27 лютого, 13:10
До матчу проти Іспанії готуватимуться 14 гравців збірної України з баскетболу
Один з лідерів збірної України з баскетболу пропустить матчі проти Іспанії
24 лютого, 14:48

Новини

Жіноче «Класичне» чемпіонату України зірвав учасник Ліги чемпіонів
Сьогодні, 14:29
Справа «Північних потоків» набуває екзотичного забарвлення через новий позов проти українця 
Сьогодні, 09:21
В Україні місцями дощитиме: погода на 24 березня
Сьогодні, 05:59
Усик і Буткевич закликали Шевченка пожиттєво усунути скандального арбітра
Вчора, 14:58
Віцечемпіон України відправив у відставку головного тренера
Вчора, 12:53
Українські дронарі зірвали масштабний наступ росіян: подробиці
Вчора, 07:54

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
