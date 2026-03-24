Ягупова набрала сім очок у першій грі півфінальної серії чемпіонату Туреччини з баскетболу

На старті півфінальної серії жіночого чемпіонату Туреччини з баскетболу «Чукурува» Мерсін українки Аліни Ягупової на виїзді програла переможцю регулярної першості «Фенербахче» 62:73. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Ягупова зіграла 23 хвилини, набрала 7 очок (3/5 двоочкові, 0/2 триочкові, 1/2 штрафні), зробила 2 підбирання, 4 передачі, 1 перехоплення при 2 фолах та 5 втратах.

Другий матч півфінальної серії до двох перемог пройде вже 25 березня 2026 року у Мерсіні.

Дві команди українок зіграли цієї ночі у другому раунді Мarch madness або ж Березневого шаленства.

До третього раунду – Sweet 16 – пробився «Луїсвілл» Євгенії Путри, який у важкому матчі обіграв «Алабаму» 69:68. Путра зіграла в цьому матчі 1 хвилину, очок не набрала (0/1 двоочковий).

А ось «Огайо Стейт» завершив виступи в сезоні, програвши «Нотр-Даму» 73:83. Даша Бірюк участі в матчі не приймала. Загалом в цьому сезоні NCAA, який став для неї дебютним, Бірюк зіграла в 20 матчах, в середньому граючи 7.4 хвилин, набираючи 3.3 очка, 1.2 підбирання, 0.4 передачі.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)