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    Тренер збірної України з біатлону здивував складом на спринтерську гонку чемпіонату світу

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    22-річний Віталій Труш досі не не провів жодної гонки навіть на етапах Кубка світу - Тренер збірної України з біатлону здивував складом на спринтерську гонку чемпіонату світу
    22-річний Віталій Труш досі не не провів жодної гонки навіть на етапах Кубка світу
    Biathlon.com.ua

    Провал у змішаній естафеті коштував Артемові Примі місця в спринті

    Завтра, 9 березня о 17:30 за київським часом на чемпіонаті світу з біатлону в шведському Естерсунді спринтерську гонку проведуть чоловіки.

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    Старший тренер чоловічої команди України назвав склад на цю гонку і виявився він доволі несподіваним. З абсолютно прогнозованих персоналій буде лише капітан команди Дмитро Підручний, який вийде на старт 25-м.

    А ось інші досвідчені біатлоністи - Артем Прима і Сергій Семенов - дивитимуться спринт зі сторони. Прима-молодший вочевидь втратив тренерську довіру після провальної змішаної естафети, якою чемпіонат світу 7 березня відкривався. Естафету від Віти Семеренко Артем прийняв дев'ятим, але пробіг так, що команда опустилася на 14-те місце. Лише завдяки надзусиллям Підручного українці фінішували сьомими.

    Таким чином, за відсутності аксакалів 66-м стартує Руслан Ткаленко, 85-м - Артем Тищенко, 96-м - Віталій Труш.

    Зауважимо, що досі 22-річний стриянин Труш не виступав не те що на дорослих чемпіонатах світу, а навіть у етапах Кубка планети.

    З повним старт-листом спринту можете ознайомитися за посиланням.

    Нагадаємо, що наразі на чемпіонаті світу проведені дві гонки. Змішану естафету виграли норвежці, а чемпіонкою жіночого спринту стала словачка Анастасія Кузьміна.

     Читайте також: Чемпіонат світу з біатлону: остання спроба врятувати провальний сезон
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