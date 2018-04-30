Ще два матчі чемпіонату України з футболу можуть мати договірний характер (відео)

Під пильною увагою поєдинок Першої ліги «Волинь» - «Геліос»

Ще два підозрілі матчі привернули увагу «Профутболу» та Комітету з етики та чесної гри Федерації футболу України. Матч молодіжних складів «Сталі» та «Чорноморця» U-21 було зупинено на 63-й хвилині. Також договірним вважають матч «Волинь» - «Геліос», що завершився перемогою луцького клубу