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    Ще два матчі чемпіонату України з футболу можуть мати договірний характер (відео)

    Під пильною увагою поєдинок Першої ліги «Волинь» - «Геліос»
    Ще два підозрілі матчі привернули увагу «Профутболу» та Комітету з етики та чесної гри Федерації футболу України. Матч молодіжних складів «Сталі» та «Чорноморця» U-21 було зупинено на 63-й хвилині. Також договірним вважають матч «Волинь» - «Геліос», що завершився перемогою луцького клубу
    • Сьогодні, 12:52
    • Розсилка

    Під пильною увагою поєдинок Першої ліги «Волинь» - «Геліос»

    Ще два підозрілі матчі привернули увагу «Профутболу» та Комітету з етики та чесної гри Федерації футболу України.

    Матч молодіжних складів «Сталі» та «Чорноморця» U-21 було зупинено на 63-й хвилині.

    Також договірним вважають матч «Волинь» - «Геліос», що завершився перемогою луцького клубу 2:0.

    Про це йдеться у сюжеті «Профутбол»:

    Зауважимо, що на перемогу «Геліоса» букмекери приймали ставки з коефіцієнтом 15 до 1.

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