Ще два матчі чемпіонату України з футболу можуть мати договірний характер (відео)
- Сьогодні, 12:52
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Під пильною увагою поєдинок Першої ліги «Волинь» - «Геліос»
Ще два підозрілі матчі привернули увагу «Профутболу» та Комітету з етики та чесної гри Федерації футболу України.
Матч молодіжних складів «Сталі» та «Чорноморця» U-21 було зупинено на 63-й хвилині.
Також договірним вважають матч «Волинь» - «Геліос», що завершився перемогою луцького клубу 2:0.
Про це йдеться у сюжеті «Профутбол»:
Зауважимо, що на перемогу «Геліоса» букмекери приймали ставки з коефіцієнтом 15 до 1.