Ще одну російську спортсменку суворо покарали за вживання допінгу
- Сьогодні, 15:04
-
Розсилка
Легкоатлетку покарали через відхилення показників в паспорті крові
Легкоатлетка з Російської Федерації Світлана Карамашева не зможе брати участі в міжнародних змаганнях.
Як повідомляє сайт ВФЛА (Всеросійська федерація легкої атлетики), росіянку дискваліфікували на два з половиною роки за вживання заборонених препаратів.
Спортсменку покарали через відхилення показників в паспорті крові.
Крім цього, всі результати Карамашевої з 14 липня 2012 року по 6 серпня 2014 року було анульовано.
Раніше повідомлялося, що ФІФА підозрює 19-х футболістів, які виступали в чемпіонаті Росії з 2012-го по 2013-й рік, у вживанні допінгу.
Міжнародна федерація зробила запит в РУСАДА і чекає докладної інформації по допінг-пробах футболістів.
Нагадаємо, МОК допустив Росію до Олімпійських ігор-2018 тільки під нейтральним прапором. А також заборонив атлетам з РФ брати участь в церемонії відкриття змагань.
Відзначимо, що всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) підозрює 300 російських спортсменів у вживанні допінгу.