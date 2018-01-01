Ще одну російську спортсменку суворо покарали за вживання допінгу

Легкоатлетку покарали через відхилення показників в паспорті крові

Легкоатлетка з Російської Федерації Світлана Карамашева не зможе брати участі в міжнародних змаганнях. Як повідомляє сайт ВФЛА (Всеросійська федерація легкої атлетики), росіянку дискваліфікували на два з половиною роки за вживання заборонених препаратів. Спортсменку покарали через відхилення показників в паспорті крові. Крім цього, всі



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Світлана Карамашева. Фото: ТАСС

Легкоатлетку покарали через відхилення показників в паспорті крові

Легкоатлетка з Російської Федерації Світлана Карамашева не зможе брати участі в міжнародних змаганнях.

Як повідомляє сайт ВФЛА (Всеросійська федерація легкої атлетики), росіянку дискваліфікували на два з половиною роки за вживання заборонених препаратів.

Спортсменку покарали через відхилення показників в паспорті крові.

Крім цього, всі результати Карамашевої з 14 липня 2012 року по 6 серпня 2014 року було анульовано.

Раніше повідомлялося, що ФІФА підозрює 19-х футболістів, які виступали в чемпіонаті Росії з 2012-го по 2013-й рік, у вживанні допінгу.

Міжнародна федерація зробила запит в РУСАДА і чекає докладної інформації по допінг-пробах футболістів.

Нагадаємо, МОК допустив Росію до Олімпійських ігор-2018 тільки під нейтральним прапором. А також заборонив атлетам з РФ брати участь в церемонії відкриття змагань.

Відзначимо, що всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) підозрює 300 російських спортсменів у вживанні допінгу.