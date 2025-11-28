Головна Спорт Новини
Що робитиме МПК, якщо на його змаганнях поліція затримуватиме окупантів з РФ? Відповідь організації

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Міжнародний паралімпійський комітет дав відповідь на запит «Главкома»

МПК нещодавно підтверджував, що російські окупанти можуть вільно заявлятися на його турніри

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) відповів на запит «Главкома» щодо своїх дій, у разі затримання на турнірах під його егідою російських окупантів.

Раніше МПК підтвердив, що російські окупанти можуть вільно заявлятися на його турніри.

У зв'язку з цим «Главком» звернувся до організації:

У багатьох країнах світу участь російських військовослужбовців у війні проти України є порушенням закону. Російських військовослужбовців, які брали участь у війні в Україні, затримують та переслідують у цих країнах.

  • Як діятиме МПК, якщо будь-кого з цих російських військовослужбовців, які беруть участь у турнірах, організованих МПК, буде затримано в одній із цих країн?
  • Чи надасть їм МПК правовий захист у разі затримання?
  • Чи вже розробив МПК план дій для таких ситуацій?

«Якщо будь-якого спортсмена або посадову особу будь-якої країни затримано на заході МПК місцевими або національними правоохоронними органами, то відповідальність за них несе відповідний НПК (національний паралімпійський комітет – «Главком») затриманого спортсмена або посадової особи, а не МПК», – відповів «Главкому» директор зі зв'язків із громадськістю МПК Крейг Спенс.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.

Теги: спорт окупанти росія війна

