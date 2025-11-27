Міжнародні організації продовжують фінансувати Російський Червоний Хрест – ЗМІ

Російський Червоний Хрест наразі отримує більше грошей, ніж до війни

Російський Червоний Хрест (РЧХ) продовжує отримувати міжнародне фінансування під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну та попри діяльність на тимчасово окупованих територіях України. Суми, які отримує організація нині більші, ніж у довоєнний час. Про це йдеться в розслідуванні різних міжнародних медіа, передає «Главком».

У розслідуванні взяли участь німецьке видання Paper Trail Media, австрійське Der Standard, естонське Delfi, шведське Expressen медіа, міжнародний проєкт Follow the Money та російське медіа «Медуза». За даними дослідження, Російський Червоний Хрест продовжує працювати на тимчасово окупованих територіях України за фінансової допомоги Росії. Повідомляється, що журналісти знайшли інформацію у внутрішній документації Кремля про випадок, коли невідомі, що представлялися працівниками РЧХ, знущалися з військовополонених в одній із колоній на Донеччині.

У той час, а саме у 2024 році, Російський Червоний Хрест отримав понад 1,2 млрд рублів (понад 13 млн євро), шляхом фінансування міжнародними організаціями. €6,5 млн із цієї суми РЧХ отримав від Міжнародного комітету Червоного Хреста та €7 млн від Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста й Червоного Півмісяця. Повідомляється, що в порівнянні з 2022 роком, РЧХ отримала вдвічі більше грошей. У 2024 році чверть усього бюджету російської організації склали кошти міжнародного з фінансування. Проте у Єврокомісії, Австрії, Бельгії, Словенії, Чехії та Данії стверджують, що від них Російський Червоний Хрест нічого не отримував. Також невідомо, скільки грошей платників податків країн ЄС отримує РЧХ.

Російський Червоний Хрест не залишається осторонь від російської пропаганди. Тож активно бере участь у роботі мілітаристських «патріотичних» організацій, однак заявляє про свою нейтральність. Крім цього, РЧХ ототожнюють із «Рухом перших» російського диктатора Путіна. Згадується і те, що підрозділи Російського Червоного Хреста стали співорганізаторами змагань у Росії «Зірниці 2.0» за участі «Юнармії» та «Руху перших». На цих змаганнях російські діти вчилися збирати зброю та керувати дронами. Також РЧХ направив 8 % зі своїх витрат на проєкт «Перша допомога» дитячих змагань у РФ та окупованих територіях України.

Звинувачення проти Російського Червоного Хреста перевірив Міжнародний комітет, однак, на його думку, організація ні в чому не винна. Тож РЧХ продовжують фінансувати, а її очільник Павєл Савчук перебуває в складі Керівної ради Міжнародної федерації наглядового органу з перевірки звинувачень Російського Червоного Хреста.

Також у Міжнародній федерації стверджують, що РЧХ дотримується «практичного нейтралітету» і його підрозділів немає на окупованих територіях України. Однак поява «Донецького Червоного Хреста», «Луганського Червоного Хреста» та «Червоного Хреста Запорізької області» свідчить про протилежне.

Раніше «Главком» писав про те, що Кремль приховує закатованих і хворих українців від Червоного Хреста. Російська Федерація систематично обмежує доступ Міжнародного комітету Червоного Хреста до українських військовополонених. Коли відвідування все ж дозволялися, Москва показувала лише тих бранців, які перебувають у відносно доброму стані, приховуючи хворих, скалічених та жертв жорстокого поводження.