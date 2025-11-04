Головна Країна Суспільство
У Башкирії прогриміли вибухи на нафтохімічному заводі: є руйнування

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
У Башкирії прогриміли вибухи на нафтохімічному заводі: є руйнування
У Башкирії прогриміли вибухи на нафтохімічному заводі
фото: Exilenova+

В момент вибуху в цеху перебували п’ять осіб

Цієї ночі у місті Стерлітамак (Республіка Башкортостан, Росія) на нафтохімічному заводі (СНХЗ), одному з ключових підприємств хімічної промисловості Башкортостану, пролунали потужні вибухи. Про це повідомляють місцеві пабліки та моніторингові канали, пише «Главком».

За словами місцевих жителів, було чутно три потужні вибухи. Після вибухів на місце події піднявся густий дим, що викликало стурбованість серед населення.

За інформацією, наданою головою адміністрації Стерлітамака, частково обвалилось приміщення цеху. В момент вибуху в цеху перебували п’ять осіб. Наразі немає інформації про постраждалих, і причини вибуху все ще з’ясовуються. 

Як відомо, СНХЗ є важливим підприємством для регіону, продукція якого використовується в тому числі в оборонно-промисловому комплексі. Завод спеціалізується на випуску синтетичних каучуків, ізопрену та інших матеріалів, що використовуються при виробництві техніки та комплектуючих для армії та ВПК.

Нагадаємо, на хімічному заводі «Авангард» у Стерлітамаку, Башкирії, пролунали потужні вибухи. Унаслідок інциденту відомо про загиблих та поранених.

До слова, у ніч проти 4 листопада на території Росії знову пролунали вибухи. Цього разу дрони дісталися Кстовського нафтопереробного заводу (НПЗ), який розташований у Нижегородській області

