Атака на Дніпропетровщину: є загиблий та 4 постраждалих, зокрема 8-річна дитина

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Атака на Дніпропетровщину: є загиблий та 4 постраждалих, зокрема 8-річна дитина
В усіх уражених громадах на місцях працюють оперативні служби
фото: ДСНС

У Павлограді ворожі дрони вбили 55-річного чоловіка та спричинили пожежу на підприємстві, Нікопольщину обстріляли дронами та артилерією

Внаслідок чергових російських атак на Дніпропетровську область загинула одна людина, ще четверо осіб отримали поранення, серед яких дитина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

У Павлограді ворожі дрони влучили по місту, загинув 55-річний чоловік. Поранення отримали троє людей, серед них 8-річна дівчинка. Внаслідок ударів виникла пожежа на підприємстві, пошкоджено житловий будинок та кілька автомобілів.

Атака на Дніпропетровщину: є загиблий та 4 постраждалих, зокрема 8-річна дитина фото 1
фото: ДСНС

Також російські війська атакували Нікопольський район дронами та артилерією. Під обстрілами були райцентр Нікополь, а також Покровська, Мирівська та Марганецька громади.

Атака на Дніпропетровщину: є загиблий та 4 постраждалих, зокрема 8-річна дитина фото 2
фото: ДСНС

Поранено 75-річного чоловіка. Пошкоджено спортивну школу, житлові будинки, гаражі, автомобілі та лінії електропередач.

В усіх уражених громадах на місцях працюють оперативні служби.

Нагадаємо, угруповання військ «Схід» повідомило про продовження систематичних ударів російських окупантів по населених пунктах та позиціях Сил оборони України, внаслідок чого є втрати серед військовослужбовців. У заяві йдеться, що 1 листопада 2025 року ворог здійснив ракетно-дроновий удар по громадах Дніпропетровської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на угруповання військ «Схід». 

Як відомо, від російських ударів потерпали Нікополь, Піщанська, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська громади.

Теги: Дніпропетровщина росія обстріл

