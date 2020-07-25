  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Іменитий Ємельяненко програв нокаутом у третьому раунді (відео)

    • Розсилка
    Алєксандр Ємельяненко не мав шансів у бою з Магомедом Ісмаїловим - Іменитий Ємельяненко програв нокаутом у третьому раунді (відео)
    Алєксандр Ємельяненко не мав шансів у бою з Магомедом Ісмаїловим
    Світлина - РИА Новости

    Суперник Алєксандра відразу заявив, що невдовзі завершуватиме кар’єру

    Екс-чемпіон світу за версією ProFC, боєсь змішаних єдиноборств Алєксандр Ємельяненко із РФ сенсаційно програв нокаутом у головному бої вечора АСА 107 в Сочі. Алєксандра змусив достроково капітулювати його земляк, інший боєць важкої ваги Магомед Ісмаїлов.

    Магомед, який домінував впродовж усього бою, здобув перемогу технічним нокаутом у третьому раунді.

    Після бою виявилося, що у Ємельяненко бійця зламаний ніс, а також йому наклали шви на розсічення.

    «Все минало, мине й це», - філософськи прокоментував свою поразку 38-річний Ємельяненко.

    Натомість Магомед Ісмаїлов повідомив, що незабаром завершить професійну кар'єру.

    «Навіть якщо організм добре себе почуває, я близький до завершення кар'єри. Мені вже 34 роки», - заявив боєць.

     Дивіться також: Як Хабіб побив Пор’є. Відео бою
    ММА Алєксандр Ємельяненко Магомед Ісмаїлов змішані єдиноборства
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ