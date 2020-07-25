Іменитий Ємельяненко програв нокаутом у третьому раунді (відео)



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Алєксандр Ємельяненко не мав шансів у бою з Магомедом Ісмаїловим Світлина - РИА Новости

Суперник Алєксандра відразу заявив, що невдовзі завершуватиме кар’єру

Екс-чемпіон світу за версією ProFC, боєсь змішаних єдиноборств Алєксандр Ємельяненко із РФ сенсаційно програв нокаутом у головному бої вечора АСА 107 в Сочі. Алєксандра змусив достроково капітулювати його земляк, інший боєць важкої ваги Магомед Ісмаїлов.

Магомед, який домінував впродовж усього бою, здобув перемогу технічним нокаутом у третьому раунді.

Після бою виявилося, що у Ємельяненко бійця зламаний ніс, а також йому наклали шви на розсічення.

«Все минало, мине й це», - філософськи прокоментував свою поразку 38-річний Ємельяненко.

Натомість Магомед Ісмаїлов повідомив, що незабаром завершить професійну кар'єру.

«Навіть якщо організм добре себе почуває, я близький до завершення кар'єри. Мені вже 34 роки», - заявив боєць.