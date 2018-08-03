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    Шевченко та його помічник Малдера відвідають матч «Динамо» - «Шахтар»

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    Андрій Шевченко. Фото: Є. Кравса - Шевченко та його помічник Малдера відвідають матч «Динамо» - «Шахтар»
    Андрій Шевченко. Фото: Є. Кравса

    Востаннє донеччани перемагали столичний клуб більше року тому.

    Головний тренер збірної України Андрій Шевченко та його помічник Андреа Малдера будуть присутні на матчі 3-го туру Прем'єр-ліги України «Динамо» - «Шахтар».

    Матч пройде на НСК «Олімпійський» у п'ятницю,3 серпня, початок 19.00.

    Зазначимо, востаннє донеччани перемагали столичний клуб більше року тому.

    Так, безвиграшна серія «Шахтаря» у зустрічах з «Динамо» з 26 травня 2017 року триває в УПЛ вже п’ять матчів: нічия та чотири поразки.

    Судити поєдинок буде бригада арбітрів на чолі з Юрієм Можаровським.

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    Джерело: zbirna.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Шевченко ФК «Динамо» «Шахтар» Прем'єр Ліга
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