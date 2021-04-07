Зірку футболу Гулліта звільнили з «Челсі» за «гульки», коли він доглядав за хворою матір’ю

У клубі не з’ясували, куди тренер з Нідерландів постійно зникає

Зірка футболу і колишній головний тренер «Челсі» Руд Гулліт розповів, через що свого часу залишив лондонський «Челсі. З’ясувалося, що наставник постійно відлітав до Амстердама, і в клубі подумали, що він їздить розважатися. Проте насправді причина була в іншому.

«Пізніше я зрозумів причину, через яку мене звільнили з «Челсі». Моя мати була хвора, у неї був рак грудей. Я їздив до Нідерландів, щоб бути поруч з нею. Бути поруч із близькою людиною в такий складний момент – це неймовірний досвід. Я хотів, щоб вона пішла швидше, тому що вся ця ситуація мучила.

Тому я багато часу проводив з нею в Нідерландах. У клубі сказали, що мене звільнили, бо я занадто багато гуляв і тусувався в Амстердамі. Я був вражений. Це був удар в спину», – наводить слова Гулліта Daily Mail.

Руд Гулліт був призначений головним тренером «Челсі» в 1996 році. У перший сезон він виграв з командою Кубок Англії. Цей трофей став першим для «аристократів» за 26 років.