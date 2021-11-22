Шевченко поступився в першому матчі на чолі «Дженоа»

Андрій Шевченко з поразки почав тренерську кар'єру в Італії

Команда українця зазнала поразки від «Роми»

Андрій Шевченко зазнав поразки в першому мачі на чолі «Дженоа». Команда українського тренера зустрічалася з «Ромою» Жозе Моурінью і пропустила два голи в кінці зустрічію

Рахунок у матчі на 82-й хвилині відкрив ганський форвард Фелікс Афена-Гьян, що вийшов на заміну. Йому асистував Генріх Мхітарян. У компенсований час Афена-Гьян оформив дубль.

Андрій Шевченко після п'яти років роботи в національній збірній України уклав контракт з «Дженоа» до 2024 року.

У наступному турі 28 листопада «Дженоа» зіграє на виїзді з «Удінезе».

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