Перед грою з «Динамо» «Баварія» втратила сімох футболістів

Серж Гнабрі (в центрі) не вийде на поле в Києві

Більшість гравців відправлені на карантин через коронавірусну інфекцію

Лідер групи Е Ліги чемпіонів мюнхенська «Баварія» прилетить у Київ на матч 5 туру без групи футболістів. До України не приїдуть Серж Гнабрі, Джамал Мусіала, Ерік-Максим Чупо-Мотінг, Джошуа Кімміх та Мікаель Кюїзанс. Як повідомляє офіційний сайт «Баварії», гравці відправлені на карантин після того, як контактували з зараженим на коронавірус співробітником клубу. За інформацією Bild, мюнхенський клуб не платитиме не щепленим гравцям зарплату за період самоізоляції.

Раніше позитивний тест на COVID-19 здав захисник Йосип Станішич. Під питанням участь у поєдинку на НСК «Олімпійський» стовпа оборони «Баварії» Нікласа Зюле, який лише розпочав тренування після коронавірусу. Крім того, через перебір жовтих карток із «Динамо» не зіграє ще один центральний захисник Дайо Упамекано.

«Баварія» після чотирьох перемог поспіль гарантувала собі путівку до плей-оф ЛЧ. Щоб забезпечити собі перше місце в групі, підопічним Юліана Нагельсманна в двох матчах, що залишилися, достатньо набрати лише одне очко.

«Динамо» з одним очком іде останнім в турнірній таблиці. У «Бенфіки» – 4 очки, «Барселони» – 6.