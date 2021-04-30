  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Бейсбольному судді прилетів м‘яч у голову на швидкості 150 км/год (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    М'яч не вперше влучив у голову цьому арбітру - Бейсбольному судді прилетів м‘яч у голову на швидкості 150 км/год (відео)
    М'яч не вперше влучив у голову цьому арбітру
    Фото з відкритих джерел

    Арбітра Американської ліги (MLB) довелося замінити і надати йому допомогу

    Суддя бейсбольного матчу MLB зазнав травми і був замінений. Інцидент стався під час зустрічі між командами «Бостон Ред Сокс» і «Нью-Йорк Метс».

    Арбітр стояв за кетчером і отримав удар по голові м'ячем, який летів зі швидкістю 150 км/год. Суддя зміг не впасти завдяки допомозі кетчера. З лави запасних однієї з команд йому надали допомогу. Рефері не зміг продовжити роботу, і гру призупинили на дев'ять хвилин. Саме стільки знадобилося на заміну.

    62-річний Лейн не вперше зазнає такої травми в бейсбольній лізі. В 2008 році він отримав струс мозку внаслідок влучання м'яча під час матчу, крім того, арбітр зазнав кількох травм після влучання битою.

    Матч завершився з рахунком 1:0 на користь «Бостона».

    «Бостон» йде другим у Американській лізі, «Нью-Йорк» – десятий в Національній лізі.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ США бейсбол
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies