Бейсбольному судді прилетів м‘яч у голову на швидкості 150 км/год (відео)

М'яч не вперше влучив у голову цьому арбітру

Арбітра Американської ліги (MLB) довелося замінити і надати йому допомогу

Суддя бейсбольного матчу MLB зазнав травми і був замінений. Інцидент стався під час зустрічі між командами «Бостон Ред Сокс» і «Нью-Йорк Метс».

Арбітр стояв за кетчером і отримав удар по голові м'ячем, який летів зі швидкістю 150 км/год. Суддя зміг не впасти завдяки допомозі кетчера. З лави запасних однієї з команд йому надали допомогу. Рефері не зміг продовжити роботу, і гру призупинили на дев'ять хвилин. Саме стільки знадобилося на заміну.

62-річний Лейн не вперше зазнає такої травми в бейсбольній лізі. В 2008 році він отримав струс мозку внаслідок влучання м'яча під час матчу, крім того, арбітр зазнав кількох травм після влучання битою.

Матч завершився з рахунком 1:0 на користь «Бостона».

«Бостон» йде другим у Американській лізі, «Нью-Йорк» – десятий в Національній лізі.