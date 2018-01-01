Шхумова не потрапила до фіналу у санному спорті, олімпійське золото виграла німкеня Гайзенбергер

Олена у підсумку стала 21-ою серед 30-ти спортсменок

Олена Шхумова невдало виконала третій з’їзд у змаганнях із санного спорту на Олімпійських іграх 2018 року. Відставши від Наталі Гайзенбергер, яка виграла за підсумками цих спроб, на майже півтори секунди, українка впустила путівку до фінального етапу. До четвертих заїздів допустили 20 кращих спортсменок, а Шхумова у підсумковому протоколі

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Наталі Гайзенбергер. Фото взяте з eurosport.de

Олена у підсумку стала 21-ою серед 30-ти спортсменок

Олена Шхумова невдало виконала третій з’їзд у змаганнях із санного спорту на Олімпійських іграх 2018 року.

Відставши від Наталі Гайзенбергер, яка виграла за підсумками цих спроб, на майже півтори секунди, українка впустила путівку до фінального етапу.

До четвертих заїздів допустили 20 кращих спортсменок, а Шхумова у підсумковому протоколі зайняла 21-е місце, адже одній з американок не вдалося завершити свою спробу під час четвертого заїзду.

Щодо іншої українки – Олени Стецків, то їй судилося піднятися на 28-му сходинку завдяки тому, що зійшла згадана вище представниця США. А так, зважаючи на не зовсім успішну першу спробу, Стецків була 29-ою після трьох з'їздів.

Олена випереджала тільки представницю Австрії, яка не завершила другу свою спробу, тому далі не була допущена до змагань.

А золоту нагороду спокійно здобула все та ж Гайзенбергер. Другою фінішувала ще одна німкеня – Даяна Айтбергер.

Міг бути п’єдестал увесь німецьким, але Алекс Гоф з Канади за підсумками останнього з’їзду випередила Татяну Гюфнер.

XXIII Зимові Олімпійські ігри

Пхьончхан-2018

Санний спорт

Жінки

За підсумками трьох спроб

...22. Олена Шхумова (Україна) - +2.811

...29. Марина Анцибор (Україна) - +8.097

Підсумкові результати

1. Наталі Гайзенбергер (Німеччина) – 3:05.323

2. Даяна Айтбергер (Німеччина) - +0.367

3. Алекс Гоф (Канада) - +0.412

Нагадаємо, Шхумова казала, що зробить усе, щоб довести, що вона найкраща.