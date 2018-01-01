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    Українська саночниця Шхумова: Зроблю все, щоб довести, що я найкраща

    Українка прокоментувала свої перші з'їзди у змаганнях із санного спорту
    У столиці XXIII зимових Олімпійських ігор у понеділок, 12 лютого, стартували змагання в одномісних санях серед жінок. Україну у цьому виді програми представляють дві українки Олена Шхумова й Олена Стецків. Щоб відібратись на Ігри, дівчата мали потрапити до тридцятки найкращих саночниць світу, і з цим завданням вони вдало впорались. Після двох
    • Сьогодні, 08:35
    • Розсилка
    Олена Шхумова
    Олена Шхумова

    Українка прокоментувала свої перші з'їзди у змаганнях із санного спорту

    У столиці XXIII зимових Олімпійських ігор у понеділок, 12 лютого, стартували змагання в одномісних санях серед жінок.

    Україну у цьому виді програми представляють дві українки Олена Шхумова й Олена Стецків.

    Щоб відібратись на Ігри, дівчата мали потрапити до тридцятки найкращих саночниць світу, і з цим завданням вони вдало впорались.

    Після двох заїздів українські спортсменки показали такі результати: Олена Шхумова – 19-те місце, Олена Стецків – 29-те місце.

    Свій старт прес-службі Національного олімпійського комітету України прокоментувала Олена Шхумова.

    «Про те, що дев’ятий віраж дуже складно пройти, я знала ще з тренувань, він не дуже у мене виходив. Але їхалось нормально, були помилки, але вони не дуже серйозні», - сказала вона.

    На питання, чи допоміг досвід Олімпіади-2014 перед сьогоднішнім стартом, Олена відповіла так:

    «Так, трішки допоміг. Я налаштовувалась, і нікого не помічала. Взагалі цим днем я задоволена, вже у вівторок буду намагатись уникнути маленьких помилок, які припустилась. Зроблю все, щоб довести, що я найкраща», - зауважила вона.

    У вівторок, 13 лютого, на дівчат чекає третя спроба, яка і вирішить долю потрапляння до топ-20 і продовження боротьби у четвертому з’їзді, де розігруватимуться медалі Ігор-2018.

    Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.

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