Українська саночниця Шхумова: Зроблю все, щоб довести, що я найкраща

Українка прокоментувала свої перші з'їзди у змаганнях із санного спорту

У столиці XXIII зимових Олімпійських ігор у понеділок, 12 лютого, стартували змагання в одномісних санях серед жінок. Україну у цьому виді програми представляють дві українки Олена Шхумова й Олена Стецків. Щоб відібратись на Ігри, дівчата мали потрапити до тридцятки найкращих саночниць світу, і з цим завданням вони вдало впорались. Після двох



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олена Шхумова

Українка прокоментувала свої перші з'їзди у змаганнях із санного спорту

У столиці XXIII зимових Олімпійських ігор у понеділок, 12 лютого, стартували змагання в одномісних санях серед жінок.

Україну у цьому виді програми представляють дві українки Олена Шхумова й Олена Стецків.

Щоб відібратись на Ігри, дівчата мали потрапити до тридцятки найкращих саночниць світу, і з цим завданням вони вдало впорались.

Після двох заїздів українські спортсменки показали такі результати: Олена Шхумова – 19-те місце, Олена Стецків – 29-те місце.

Свій старт прес-службі Національного олімпійського комітету України прокоментувала Олена Шхумова.

«Про те, що дев’ятий віраж дуже складно пройти, я знала ще з тренувань, він не дуже у мене виходив. Але їхалось нормально, були помилки, але вони не дуже серйозні», - сказала вона.

На питання, чи допоміг досвід Олімпіади-2014 перед сьогоднішнім стартом, Олена відповіла так:

«Так, трішки допоміг. Я налаштовувалась, і нікого не помічала. Взагалі цим днем я задоволена, вже у вівторок буду намагатись уникнути маленьких помилок, які припустилась. Зроблю все, щоб довести, що я найкраща», - зауважила вона.

У вівторок, 13 лютого, на дівчат чекає третя спроба, яка і вирішить долю потрапляння до топ-20 і продовження боротьби у четвертому з’їзді, де розігруватимуться медалі Ігор-2018.

Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.