Шхумова займає 19-те місце після двох спроб у змаганнях саночниць, Стецків – передостання

Шхумова двічі фінішувала на 19-му місці у перших двох заїздів

У понеділок, 12 лютого, на Олімпіаді у Пхьончхані боротьбу за медалі у санному спорті розпочали жінки. В одиночних змаганнях Україну представляють Олена Шхумова й Олена Стецків. У першій своїй спробі Стецків припустилася кількох помилок, тому опинилася на останньому, 30-му місці. У Шхумової краще вийшло подолати зазначену дистанцію. Вона

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Шхумова двічі фінішувала на 19-му місці у перших двох заїздів

У понеділок, 12 лютого, на Олімпіаді у Пхьончхані боротьбу за медалі у санному спорті розпочали жінки.

В одиночних змаганнях Україну представляють Олена Шхумова й Олена Стецків.

У першій своїй спробі Стецків припустилася кількох помилок, тому опинилася на останньому, 30-му місці.

У Шхумової краще вийшло подолати зазначену дистанцію. Вона показала 19-й результат, відставши від Наталі Гайзенбергер з Німеччини (46.245 с), яка виграла перший заїзд, на сім десятих секунди.

Водночас, за підсумками других спроб найкращою була Саммер Брітчер із США (46.132 с).

Шхумова і цього разу була 19-ою, а відставання склало трохи більше семи десятих секунди.

Натомість Стецків стала передостанньою, 29-ою, адже представниця Австрії не змогла завершити свій заїзд. Відстала Олена від першого місця більше ніж на дві секунди.

Але лідерство за підсумками двох спроб зберегла Гайзенбергер. На 12 сотих секунди від неї відстає її співвітчизниця Даяна Айтбергер, а на 19 – Алекс Гоф з Канади.

Шхумова займає все ту ж 19-ту позицію та відстає на 1.340 с. Відставання Стецків складає 6.448 с, і вона – 29-та.

Вирішальні заїзди у жінок відбудуться у вівторок, 13 лютого.

Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.