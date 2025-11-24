Німецька федерація лижних видів спорту створила премію на честь загиблої олімпійської чемпіонки

28 липня Дальмайєр потрапила під камнепад, коли робила сходження на пік Лайла

Олімпійська чемпіонка з біатлону Лаура Дальмайєр загинула внаслідок інциденту в гірській системі у Пакистані

Німецька федерація лижних видів спорту оголосила про створення щорічної премії імені біатлоністки Лаури Дальмаєр. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ski Nordique.

Нагорода вручатиметься молодим талановитим представникам зимових та гірських видів спорту.

«Ми хотіли взяти паузу і ретельно продумати, яким чином можна найбільш гідно увічнити пам'ять Лаури – як виняткової спортсменки і як незвичайної людини», – заявив член правління федерації Штефан Шварцбах.

Нагадаємо, 31-річна дворазова олімпійська чемпіонка з біатлону Лаура Дальмайєр загинула внаслідок інциденту в гірській системі у Пакистані.

Смерть спортсменки 30 липня, підтвердив її менеджмент.

28 липня Дальмайєр потрапила під камнепад, коли робила сходження на пік Лайла в гірській системі Каракорум у Пакистані. Рятувальникам не вдалося одразу дістатися до Лаури.

Виходячи з даних, отриманих після обльоту території, вони зробили висновок, що дівчина, як мінімум, отримала серйозні травми. Вона знаходилася на висоті 5700 м.

30 липня через погані погодні умови було неможливо використовувати гелікоптер. Тому відбувалася наземна операція з пошуку Дальмайєр.

Варто зазначити, що 31-річна німкеня була дипломованим гірським та лижним гідом.

Дальмайєр завершила професійну кар'єру у 2019 році. Вона виграла дві золоті медалі на Олімпіаді-2018 у Пхенчхані, а також є семиразовою чемпіонкою світу та володаркою «Великого кришталевого глобуса».