Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Німецька федерація лижних видів спорту створила премію на честь загиблої олімпійської чемпіонки

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Німецька федерація лижних видів спорту створила премію на честь загиблої олімпійської чемпіонки
28 липня Дальмайєр потрапила під камнепад, коли робила сходження на пік Лайла
фото: Reuters

Олімпійська чемпіонка з біатлону Лаура Дальмайєр загинула внаслідок інциденту в гірській системі у Пакистані

Німецька федерація лижних видів спорту оголосила про створення щорічної премії імені біатлоністки Лаури Дальмаєр. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ski Nordique.

Нагорода вручатиметься молодим талановитим представникам зимових та гірських видів спорту.

«Ми хотіли взяти паузу і ретельно продумати, яким чином можна найбільш гідно увічнити пам'ять Лаури – як виняткової спортсменки і як незвичайної людини», – заявив член правління федерації Штефан Шварцбах.

Нагадаємо, 31-річна дворазова олімпійська чемпіонка з біатлону Лаура Дальмайєр загинула внаслідок інциденту в гірській системі у Пакистані. 

Смерть спортсменки 30 липня, підтвердив її менеджмент.

28 липня Дальмайєр потрапила під камнепад, коли робила сходження на пік Лайла в гірській системі Каракорум у Пакистані. Рятувальникам не вдалося одразу дістатися до Лаури.

Виходячи з даних, отриманих після обльоту території, вони зробили висновок, що дівчина, як мінімум, отримала серйозні травми. Вона знаходилася на висоті 5700 м.

30 липня через погані погодні умови було неможливо використовувати гелікоптер. Тому відбувалася наземна операція з пошуку Дальмайєр.

Варто зазначити, що 31-річна німкеня була дипломованим гірським та лижним гідом.

Дальмайєр завершила професійну кар'єру у 2019 році. Вона виграла дві золоті медалі на Олімпіаді-2018 у Пхенчхані, а також є семиразовою чемпіонкою світу та володаркою «Великого кришталевого глобуса».

Теги: біатлон Лаура Дальмайєр спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дмитро Петренко (по центру) переміг у стрільбі з малокаліберної гвинтівки на 50 м лежачи
Україна здобула золото Дефлімпіади у кульовій стрільбі
19 листопада, 14:39
На 21-річного Борковського очікує дебют на рівні Кубка світу
Став відомий склад чоловічої збірної України з біатлону на перший етап Кубка світу
19 листопада, 11:41
Цього року Кулєшков зупинився за крок від медалі на чемпіонаті Європи серед ветеранів
70-річний викладач Кулєшков піднявся на п'єдестал турніру з дзюдо
14 листопада, 02:11
Тема дисертації Катерини Усик – «Неакадемічні види інтелекту як чинники подолання стресу поліцейськими в умовах війни»
Дружина Усика захищатиме дисертацію для здобуття наукового ступеня доктора філософії
13 листопада, 18:16
Останні два сезони для Джабір були непростими: у попередньому вона боролася з травмою плеча, а в цьому – з депресією
Відома тенісистка оголосила про вагітність
10 листопада, 21:30
Саютіна, яку ISU визнав нейтральною, була присутня на щорічному посланні Путіна до Федеральних зборів
«Пишаються, що їхній уряд вбиває людей». Меркушина прокоментувала вчинок «нейтральної» росіянки
4 листопада, 15:58
Кирило займається вільною боротьбою в дитячо-юнацькій спортивній школі «Факел»
Школяр, який врятував людей після ракетного удару, став лауреатом премії «Скарб нації 2025»
31 жовтня, 10:47
Українці вибороли срібло та бронзу у Туреччині
Збірна України з паратриатлону здобула дві нагороди Кубку світу
28 жовтня, 16:59
Сімон визнала факти крадіжок
Суд визнав десятиразову чемпіонку світу з біатлону Сімон винною у справі про шахрайство
24 жовтня, 17:42

Новини

Гравчиня топ-10 світового рейтингу могла поїхати на виставковий турнір в РФ
Гравчиня топ-10 світового рейтингу могла поїхати на виставковий турнір в РФ
Батагов відзначився двома асистами за «Трабзонспор» у матчі чемпіонату Туреччини
Батагов відзначився двома асистами за «Трабзонспор» у матчі чемпіонату Туреччини
«Сумний» виступ: клуб відшкодував фанатам вартість квитків після розгромної поразки
«Сумний» виступ: клуб відшкодував фанатам вартість квитків після розгромної поразки
Роздратований Гвардіола влаштував скандал після фіаско його клубу в АПЛ
Роздратований Гвардіола влаштував скандал після фіаско його клубу в АПЛ
Український тренер відмовився від роботи в Угорщині
Український тренер відмовився від роботи в Угорщині
Російська «Чемпіонка терору» Мельникова пропустить фінал німецької гімнастичної Бундесліги
Російська «Чемпіонка терору» Мельникова пропустить фінал німецької гімнастичної Бундесліги

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
Вчора, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
21 листопада, 02:28

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua