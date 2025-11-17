Фінляндія проводить навчання біля кордону з РФ

Військові навчання Northern Strike 225 за участю Фінляндії та союзників НАТО проходять за 100 км від кордону з Росією

У Фінляндії розпочалися навчання Northern Strike 225, в яких задіяно 2,2 тисячі військових, 500 одиниць техніки та польський підрозділ важких реактивних систем залпового вогню. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yle.

Навчання проходять на полігоні Роваярві в Лапландії, найбільшому в західній Європі, за 100 км від кордону з Росією. За словами командира навчань підполковника Кіммо Руотсалайне, маневри включають найбільші артилерійські та мінометні стрільби в Північній Фінляндії.

У навчаннях беруть участь 2,2 тисячі військових, серед них – польський підрозділ важких РСЗВ, а також задіяно 500 одиниць техніки. Під час маневрів військові тренуватимуться застосовувати артилерію в умовах ранньої зими та відпрацьовуватимуть взаємодію сил союзників по НАТО.

Маневри продовжаться до 25 листопада. Це продовження навчань Northern Spike 25, які проходили тут із 8 по 16 листопада.

Нагадаємо, що командувач Сил оборони Фінляндії генерал Янне Яаккола заявив, що країна уважно стежить за військовими навчаннями РФ та Білорусі «Захід». На його думку, війна в Україні не є великомасштабною стратегічною операцією. Росія має ресурси й інших цілей.

Фінляндія активно будує паркан на кордоні з Росією. Фінляндія завершила перші 35 кілометрів паркану, який вона будує на закритому східному кордоні з Росією. Будівництво має на меті зупинити мігрантів, що намагаються перетнути межу через лісисту місцевість. Будівництво паркану, який зрештою покриватиме 200 км із загальної довжини кордону в 1 344 км, розпочалося минулого року у відповідь на потік мігрантів через Росію у 2023 році, який Гельсінкі вважає навмисно організованим Москвою.