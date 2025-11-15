Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росія планує виготовити 120 тис КАБів та 70 тис далекобійних дронів до кінця цього року – розвідка

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Росія планує виготовити 120 тис КАБів та 70 тис далекобійних дронів до кінця цього року – розвідка
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Армія РФ щодня випускає по Україні 200–250 планерних бомб

Російська Федерація має намір значно наростити виробництво керованих авіаційних бомб (КАБ) та далекобійних безпілотників протягом 2025 року. За прогнозами української розвідки, йдеться про 120 тисяч КАБів та близько 70 тисяч дронів. Про це в інтерв'ю Reuters повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький, пише «Главком».

За даними ГУР, загалом за 2025 рік Росія, ймовірно, виготовить 120 тис планерних бомб (тип керованих авіабомб) та близько 70 тис далекобійних безпілотників, включно з 30 тис ударних БпЛА типу «Шахед».

Скібіцький наголосив, що Росія працює над удосконаленням своїх керованих авіабомб. Серед нових КАБів буде 500 бомб зі збільшеною дальністю – до 200 км. Україна також вважає, що Росія працює над модифікаціями, які дозволять цим бомбам летіти до 400 км. Це дозволить агресору атакувати українські міста, не застосовуючи ракети, та уражати більшу кількість цілей.

Наразі ж, за словами заступника начальника ГУР, армія РФ щодня випускає по Україні 200–250 планерних бомб. Це значно перевищує середній показник жовтня, коли Росія за добу випускала близько 170 КАБів.

Нагадаємо, до кінця 2025 року РФ планує залучити близько 12 тис. північнокорейських працівників до роботи на підприємствах окремої економічної зони «Алабуга» в Татарстані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

«Саме в «Алабузі» виготовляють далекобійні дрони типу Shaded/«Герань», якими російська армія завдає терористичних ударів по цивільній інфраструктурі України. Для обговорення деталей продажу робочих рук, наприкінці жовтня в міністерстві закордонних справ РФ відбулась зустріч місцевих урядовців з представниками північнокорейської компанії Jihyang Technology Trade Company, відповідальної за пошук і підбір корейських працівників», – наголошує розвідка.

ГУР зазначає, що імпортній робочій силі РФ обіцяє платити приблизно $2,5 за годину роботи, а зміна для працівників триватиме щонайменше 12 годин.

Читайте також:

Теги: розвідка росія зброя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські діти незаконно утримуються у Росії приблизно в 400 місцях
Зеленський розкрив масштаби утримання українських дітей у Росії
13 листопада, 13:07
В «Укренерго» попередили, що графіки впродовж доби можуть змінитися
Відключення посилюються: «Укренерго» оприлюднило графіки на 9 листопада
8 листопада, 18:24
Президент наголосив, що завдяки збільшенню кількості БпЛА Україна перемагає зараз на фронті
Президент повідомив, коли Росія зазнала рекордних втрат на фронті
7 листопада, 16:20
У кількох регіонах Росії було гучно цієї ночі
У Росії гриміли вибухи, уражено підстанції та НПЗ: головне за ніч
4 листопада, 05:57
Зеленський зробив заяву про експорт зброї
Виробництво БпЛА. Зеленський анонсував візит команди США до України
3 листопада, 20:13
Удари по російських НПЗ підняли прибутки західних нафтових гігантів
Західні компанії скористалися наслідками ударів по російських НПЗ
3 листопада, 13:30
В Ульяновській області Росії атаковано нафтобазу
В Ульяновській області Росії атаковано нафтобазу (фото, відео)
29 жовтня, 00:16
Раніше повідомлялося, що адміністрація Трампа може звільнить німецькі активи «Роснєфті» від американських санкцій
США звільнили від санкцій німецьку «дочку» «Роснєфті»
28 жовтня, 21:56
Санкції США проти нафтових команій РФ зачепили Німеччину – Bloomberg
Санкції США проти нафтових команій РФ зачепили Німеччину – Bloomberg
23 жовтня, 23:09

Соціум

Генштаб підтвердив ураження Рязанського НПЗ та РЛС «Небо-У» в Криму
Генштаб підтвердив ураження Рязанського НПЗ та РЛС «Небо-У» в Криму
Росія планує виготовити 120 тис КАБів та 70 тис далекобійних дронів до кінця цього року – розвідка
Росія планує виготовити 120 тис КАБів та 70 тис далекобійних дронів до кінця цього року – розвідка
Голова Товариства української культури в Угорщині закликала не отожнювати усіх мадярів з Орбаном
Голова Товариства української культури в Угорщині закликала не отожнювати усіх мадярів з Орбаном
Дрони атакували Рязань: понад 10 вибухів біля НПЗ
Дрони атакували Рязань: понад 10 вибухів біля НПЗ
Бізнес кардинально змінює підхід до клієнта: усе через вимоги зумерів
Бізнес кардинально змінює підхід до клієнта: усе через вимоги зумерів
Литва посилює контроль над транзитною зоною в Калінінграді
Литва посилює контроль над транзитною зоною в Калінінграді

Новини

Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
Вчора, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua