Росія планує виготовити 120 тис КАБів та 70 тис далекобійних дронів до кінця цього року – розвідка

Армія РФ щодня випускає по Україні 200–250 планерних бомб

Російська Федерація має намір значно наростити виробництво керованих авіаційних бомб (КАБ) та далекобійних безпілотників протягом 2025 року. За прогнозами української розвідки, йдеться про 120 тисяч КАБів та близько 70 тисяч дронів. Про це в інтерв'ю Reuters повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький, пише «Главком».

За даними ГУР, загалом за 2025 рік Росія, ймовірно, виготовить 120 тис планерних бомб (тип керованих авіабомб) та близько 70 тис далекобійних безпілотників, включно з 30 тис ударних БпЛА типу «Шахед».

Скібіцький наголосив, що Росія працює над удосконаленням своїх керованих авіабомб. Серед нових КАБів буде 500 бомб зі збільшеною дальністю – до 200 км. Україна також вважає, що Росія працює над модифікаціями, які дозволять цим бомбам летіти до 400 км. Це дозволить агресору атакувати українські міста, не застосовуючи ракети, та уражати більшу кількість цілей.

Наразі ж, за словами заступника начальника ГУР, армія РФ щодня випускає по Україні 200–250 планерних бомб. Це значно перевищує середній показник жовтня, коли Росія за добу випускала близько 170 КАБів.

Нагадаємо, до кінця 2025 року РФ планує залучити близько 12 тис. північнокорейських працівників до роботи на підприємствах окремої економічної зони «Алабуга» в Татарстані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

«Саме в «Алабузі» виготовляють далекобійні дрони типу Shaded/«Герань», якими російська армія завдає терористичних ударів по цивільній інфраструктурі України. Для обговорення деталей продажу робочих рук, наприкінці жовтня в міністерстві закордонних справ РФ відбулась зустріч місцевих урядовців з представниками північнокорейської компанії Jihyang Technology Trade Company, відповідальної за пошук і підбір корейських працівників», – наголошує розвідка.

ГУР зазначає, що імпортній робочій силі РФ обіцяє платити приблизно $2,5 за годину роботи, а зміна для працівників триватиме щонайменше 12 годин.