Зеленський серед танків і дронів: The Economist показав обкладинку-прогноз на 2026 рік

Британський журнал The Economist оприлюднив свою традиційну обкладинку-ребус до щорічного спецвипуску The World Ahead 2026, де зашифрував ключові тенденції наступного року, пише «Главком».

Серед центральних образів – президент України Володимир Зеленський, зображений із біноклем на тлі танків, дронів і ракет, що прямо підкреслює: війна в Україні й далі залишатиметься однією з головних тем світової політики у 2026 році.

Обкладинка виконана у червоно-синій гамі, де червоний символізує конфлікти, війни, ризики, а синій – технології та уявлення про майбутнє. Композиція у вигляді футбольного м’яча-планети, по якому завдає удару футболіст, створює відсилку до Чемпіонату світу з футболу 2026 року, що пройде у США, Мексиці та Канаді.

Фото: The Economist

На колажі також впізнавані: президент США Дональд Трамп, лідер Китаю Сі Цзіньпін, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, російський диктатор Володимир Путін, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.

Це візуально підкреслює, хто, на думку редакції, формуватиме політичний порядок денний 2026 року.

Що пише The Economist: 10 ключових тенденцій 2026 року

Редактор спецвипуску Том Стендідж у матеріалі The World Ahead 2026 виділяє десять головних трендів, які, на думку редакції та запрошених експертів, визначатимуть наступний рік у політиці, економіці, безпеці, технологіях і спорті.

250-річчя США та глибокий політичний розкол

У 2026 році Сполучені Штати відзначатимуть 250-ту річницю незалежності. The Economist прогнозує різко поляризовані наративи про минуле й майбутнє країни з боку демократів і республіканців, а також подальшу поляризацію суспільства. Навіть якщо демократи отримають більшість у Палаті представників, Трамп, за оцінками аналітиків, продовжить політику тарифів і жорстких виконавчих указів.

Геополітичний дрейф замість чіткого «нового холодного фронту»

Світ, за версією журналу, не переходить до стабільної системи блоків, а ковзає в режим ситуативних союзів. Частина експертів говорить про «нову холодну війну» США–Китай, інші – про розподіл світу на американську, російську та китайську «сфери впливу».

Старий порядок слабшає, натомість виникають тимчасові «коаліції охочих» у сфері безпеки, торгівлі й клімату.

Нестійкий баланс між війною та миром

The Economist прогнозує, що війна в Україні, а також конфлікти в Судані та М’янмі залишатимуться затяжними. Росія та Китай активніше тестуватимуть рішучість США через «сіру зону» – провокації в Північній Європі, Арктиці, Південнокитайському морі, кіберпросторі та навіть у космосі.

Нові виклики для Європи

Країнам ЄС доведеться одночасно:

збільшувати оборонні витрати,

утримувати США як ключового союзника,

стимулювати економічне зростання,

скорочувати бюджетні дефіцити,

при цьому ще намагатися залишатися лідерами вільної торгівлі та «зеленої» політики.

«Вікно можливостей» для Китаю

На тлі курсу America First Китай, попри власні проблеми – дефляцію, сповільнення зростання та промисловий надлишок, – отримує шанс посилити вплив, особливо у країнах Глобального Півдня.

Економічні ризики та можливий борговий шок

Тарифна політика Вашингтона може:

сповільнити глобальне економічне зростання,

підвищити ризик кризи на ринку державних облігацій,

особливо з огляду на те, що багато розвинених країн «живуть понад свої можливості» й накопичують борги.

Страхи навколо штучного інтелекту

Масштабні інвестиції у ШІ, на думку редакції, можуть частково маскувати структурні слабкості економіки США. Зростатимуть і суспільні побоювання, такі як: втрата робочих місць, концентрація влади у великих технокорпорацій та нерівний доступ до нових технологій.

Клімат: 1,5 °C не врятують, але пік викидів, ймовірно, вже позаду

Аналітики The Economist вважають, що обмежити потепління на рівні 1,5 °C уже не вдасться. Водночас гобальні викиди, ймовірно, досягли пікових значень, чисті технології активно розвиваються на Глобальному Півдні, великі компанії продовжать «озеленюватися», але робитимуть це менш публічно, щоб не дратувати політичне керівництво у США.

Спорт як політичне поле бою

Чемпіонат світу з футболу-2026 у США, Канаді та Мексиці, а також Enhanced Games у Лас-Вегасі (де використання допінгу буде офіційно дозволеним) можуть стати епіцентром дискусій про етичність допінгу, про поєднання спорту, політики та великих грошей та про дипломатичну напругу між країнами-господарями.

Нове покоління препаратів GLP-1

На зміну дорогим ін’єкціям на кшталт «Оземпіку» очікують приходу дешевших та ефективніших таблетованих препаратів GLP-1 для схуднення. Це радикально розширить доступ до таких ліків, загострить дискусії про «фармакологічний допінг» уже не тільки у спорті, а й у повсякденному житті – від офісу до шоу-бізнесу.

Україна в прогнозах The Economist

Присутність Володимира Зеленського серед танків, дронів і ракет на обкладинці та згадка війни в Україні серед ключових сюжетів 2026 року означає, що, на думку редакції, російська агресія проти України залишатиметься центральним фактором світової безпеки, саме від розвитку подій на українському фронті значною мірою залежатимуть і європейська оборонна політика, і роль США, і позиція Китаю у глобальній грі.