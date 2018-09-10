Шон Портер перебоксував Денні Гарсію та заволодів вакантним титулом WBC (відео)
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Розсилка
Бій між американцями протривав усі 12 раундів
Вакантний титул чемпіона WBC у напівсередній вазі (до 66,7 кг) дістався американцеві Шону Портеру (29-2-1, 17 КО), який переміг співвітчизника Денні Гарсію (34-2, 20 КО).
Портер змусив Гарсію працювати першим номером. Але у третьому раунді після пропущеного правого хука кинувся в атаку, який не досяг успіху, опонент відмінно відзахищався корпусом, потім погасив атакувальний запал в клінчі.
Портер періодично нав'язував улюблений силовий бокс, перебивав в інфайтингу.
У сьомому раунді бійці зіткнулися головами – постраждав Гарсія.
В останній чверті Денні трохи пристрілявся контрхуком, але Портер легко тримав удар.
Заключна чверть бою пройшла з невеликою перевагою Портера, який перепрацював Гарсію за рахунок більшої активності.
Судді порахували так само – 116:112 і двічі 115:113 на користь Портера.
Нагадаємо, потенційний суперник Усика з Росії нокаутував свого суперника у третьому раунді.
Джерело: vringe.com