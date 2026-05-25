Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Збірна України з сокки завершила боротьбу на Чемпіонаті Європи

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Збірна України з сокки завершила боротьбу на Чемпіонаті Європи
Україна не зуміла пробитися до 1/2 фіналу
фото: УАФ
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Україна поступилася Іспанії у 1/4 фіналу Чемпіонату Європи з сокки

Збірна України поступилася команді Іспанії у чвертьфіналі чемпіонату Європи із сокки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Наша збірна вигравала після голу Микити Комісара, але пропустила у компенсований до другого тайму час.

У серії післяматчевих булітів Іспанія реалізувала одну з трьох спроб, тоді як наша збірна не забила жодного буліту.

Таким чином, збірна України із сокки залишає Чемпіонат Європи. 

Чемпіонат Європи із скокки. 1/4 фіналу

Іспанія – Україна 1:1 (1:0 у серії післяматчевих булітів) 

  • Голи: Ечебаррієта (40+3) – Комісар (19).

Склад збірної України

Воротарі: Роман Пазенко, Олександр Пославський. Польові гравці: Сергій Максимець, Сергій Гибало, Антон Росс, Дмитро Мельничук, Євген Мельничук, Микита Комісар, Віталій Кузьмак, Кирило Дучєв, Олександр Козін, Іван Григорʼєв, Владислав Сокол, Віталій Гошкодеря, Денис Ярич. 

Головний тренер: Михайло Шевченко. Асистент головного тренера: Святослав Марканич.

Що таке сокка

Сокка (англ. Socca) – командна  спортивна гра з м'ячем, різновид  футболу у форматі 6х6.

На відміну від мініфутболу, сокка має більший розмір поля (30х50 м) та іншу кількість гравців. Матч складається з двох таймів по 25 хвилин, а команди формуються з одного воротаря та п'ятьох польових гравців.

Матчі проводяться як на натуральному, так і на синтетичному газоні. Розмір воріт – 2×5 м.

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

  • Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
  • Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
  • Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
  • Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
  • Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
  • Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
  • Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
  • Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
  • Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
  • Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
  • Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
  • Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)

  • Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Назар Домчак вирушить у зарубіжний чемпіонат
Учасник Ліги чемпіонів викупить воротаря середняка Прем'єр-ліги – ЗМІ
Вчора, 19:11
Всесвітня організація охорони здоров'я назвала спалах лихоманки Ебола надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу
Збірна ДР Конго перервала підготовку до Чемпіонату світу через спалах лихоманки Ебола
21 травня, 18:57
Житомиряни опустилися на третє місце в турнірній таблиці
«Зоря» – «Полісся». Прогноз і анонс на матч 29 туру УПЛ Реклама
18 травня, 09:30
Авраам Кампомар працював у «Шахтаря» і перебував у штабі Олександра Петракова в збірній України
До збірної України з футболу повернеться ще один іноземний тренер
15 травня, 13:29
Мануель Ноєр брав «золото» Кубка світу
Збірна Німеччини розгляне повернення ветерана до Чемпіонату світу 2026
13 травня, 12:41
Від срібних нагород до вильоту минув лише рік
«Зоря» відправила віцечемпіона України в Першу лігу
12 травня, 14:57
Руслан Маліновський обиратиме з двох варіантів
«Трабзонспор» зачекався на рішення півзахисника збірної України – інсайдер
11 травня, 12:57
Мауріціо Саррі колись вже працював із неаполітанцями
Чемпіон Італії визначився з кандидатами на випадок відставки тренера
28 квiтня, 18:30
Коббі Мейну знову став важливим виконавцем МЮ
«Манчестер Юнайтед» домовився про новий контракт власної зірочки – інсайдер
28 квiтня, 17:21

Новини

Збірна України з сокки завершила боротьбу на Чемпіонаті Європи
Збірна України з сокки завершила боротьбу на Чемпіонаті Європи
Гімнастка з РФ Лістунова, яка мітингувала з «Z» на одязі, збирається взяти участь у Чемпіонаті Європи
Гімнастка з РФ Лістунова, яка мітингувала з «Z» на одязі, збирається взяти участь у Чемпіонаті Європи
Визначилися всі володарі прямих путівок до Ліги чемпіонів
Визначилися всі володарі прямих путівок до Ліги чемпіонів
На війні з Росією загинув футболіст з Київщини Євген Задорожній
На війні з Росією загинув футболіст з Київщини Євген Задорожній
Гвардіола зворушливо звернувся до свого наступника у «Манчестер Сіті»
Гвардіола зворушливо звернувся до свого наступника у «Манчестер Сіті»
Верховен не визнає поразку від Усика і оскаржить нокаут
Верховен не визнає поразку від Усика і оскаржить нокаут

Новини

В окремих областях України дощитиме з грозами: погода на 25 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Знак з небес: Кубок Росії розвалився під час нагородження
Вчора, 22:40
РФ поставила «Орєшнік» на конвеєр: аналітики Defence Express попередили про зростання загрози
Вчора, 13:43
На південному сході України очікуються грози: погода на 24 травня 2026 року
Вчора, 05:59
Україна відзначає День морської піхоти: цікава історія свята
23 травня, 09:23
Україна відзначає День Героїв: історія свята
23 травня, 08:55

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua