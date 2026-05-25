Збірна України з сокки завершила боротьбу на Чемпіонаті Європи
Україна поступилася Іспанії у 1/4 фіналу Чемпіонату Європи з сокки
Збірна України поступилася команді Іспанії у чвертьфіналі чемпіонату Європи із сокки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.
Наша збірна вигравала після голу Микити Комісара, але пропустила у компенсований до другого тайму час.
У серії післяматчевих булітів Іспанія реалізувала одну з трьох спроб, тоді як наша збірна не забила жодного буліту.
Таким чином, збірна України із сокки залишає Чемпіонат Європи.
Чемпіонат Європи із скокки. 1/4 фіналу
Іспанія – Україна 1:1 (1:0 у серії післяматчевих булітів)
- Голи: Ечебаррієта (40+3) – Комісар (19).
Склад збірної України
Воротарі: Роман Пазенко, Олександр Пославський. Польові гравці: Сергій Максимець, Сергій Гибало, Антон Росс, Дмитро Мельничук, Євген Мельничук, Микита Комісар, Віталій Кузьмак, Кирило Дучєв, Олександр Козін, Іван Григорʼєв, Владислав Сокол, Віталій Гошкодеря, Денис Ярич.
Головний тренер: Михайло Шевченко. Асистент головного тренера: Святослав Марканич.
Що таке сокка
Сокка (англ. Socca) – командна спортивна гра з м'ячем, різновид футболу у форматі 6х6.
На відміну від мініфутболу, сокка має більший розмір поля (30х50 м) та іншу кількість гравців. Матч складається з двох таймів по 25 хвилин, а команди формуються з одного воротаря та п'ятьох польових гравців.
Матчі проводяться як на натуральному, так і на синтетичному газоні. Розмір воріт – 2×5 м.
Склад груп чемпіонату світу
- Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
- Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
- Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
- Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
- Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
- Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
- Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
- Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
- Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
- Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
- Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
- Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.
До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.
Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал
Україна – Швеція 1:3 (0:1)
- Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)
