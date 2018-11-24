Швед може стати гравцем «Динамо»
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Мар'ян Швед
Фото взяте з сайту football.ua
Київський клуб планує підписати лідера «Карпат» взимку
Нападник «Карпат» і збірної України Мар'ян Швед може стати гравцем київського «Динамо».
«Біло-сині» хочуть викупити контракт 21-річного нападника у львівського клубу взимку, також відомо, що клаусула Шведа становить близько двох мільйонів євро.
Пропозиція про трансфер вже надійшла в офіс «Карпат», а перехід форварда, найімовірніше, відбудеться у січні.
У 15-ти поєдинках УПЛ Швед забив вісім м'ячів.
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Джерело: Football.ua