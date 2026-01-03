Швейцарка Раст присвятила свою перемогу на Кубку світу жертвам трагедії у Кран-Монтані

Гірськолижниця нагадала своїм виступом про пожежу в новорічну ніч

Швейцарська гірськолижниця Камілла Раст здобула свою дебютну перемогу в гігантському слаломі на етапі Кубка світу в словенській Краньська-Гора. Про це повідомляє «Главком».

Чинна чемпіонка світу в слаломі продемонструвала бездоганний виступ, очоливши протокол уже після першої спроби та втримавши лідерство у фінальному заїзді. Попри радість від спортивного тріумфу, 26-річна Раст присвятила свою перемогу пам'яті жертв жахливої пожежі, що сталася в її рідному місті Кран-Монтана у новорічну ніч. «Спорт приносить емоції, і я сподіваюся, що сьогодні змогла подарувати людям бодай трохи позитиву. Це дуже важко – знати, що відбувається вдома, коли ти не там. Я сподіваюся, що змогла викликати хоча б маленьку посмішку на чиїхось обличчях сьогодні», – зазначила емоційна спортсменка після фінішу.

Камілла Раст перемогла під час свого 58-го старту в цій дисципліні, випередивши найближчу переслідувачку на 0,20 секунди. Цей успіх дозволив їй піднятися на другу сходинку в сезонному заліку гігантського слалому. Друге місце посіла лідерка сезону австрійка Юлія Шайб, яка вже має три перемоги цього року та впевнено очолює загальний залік дисципліни з відривом у 119 очок. Третьою стала американка Пола Молтцан, яка виступала з травмою хребта після важкого падіння минулого тижня. Вона очолила потужний виступ збірної США, де одразу три лижниці (включно з Мікаелою Шиффрін на 5-му місці) потрапили до топ-8. Чинна олімпійська чемпіонка Сара Гектор фінішувала четвертою, підтвердивши високу конкуренцію перед прийдешніми Олімпійськими іграми в Мілано-Кортіна.

Нагадаємо, що юний гольфіст загинув внаслідок пожежі у Швейцарії. 16-річний італійський гольфіст Емануеле Галеппіні вважався одним із найперспективніших молодих талантів Італії і став однією з численних жертв вогняної стихії, що спалахнула в розпал новорічної ночі.