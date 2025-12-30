Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 30 грудня 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Карта бойових дій в Україні станом на 30 грудня 2025 року
Нині триває 1405-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 43 штурмові дії агресора

За минулу добу відбулося 151 бойове зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав 47 авіаційних ударів, скинувши 129 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 3651 обстріл, зокрема 62 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5287 дронів-камікадзе. Авіаударів зазнали райони населених пунктів Бездрик Сумської області; Покровське Дніпропетровської області; Слов’янськ, Миколаївка Донецької області; Барвінівка, Нове Поле, Святопетрівка, Залізничне, Оріхів Запорізької області.

Останні новини з фронту

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби відбулося два бойових зіткнення, також ворог здійснив 83 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 грудня 2025 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські воїни відбили 12 атак поблизу Вовчанських Хуторів, Вовчанська, Стариці, Приліпки та у бік населених пунктів Ізбицьке та Колодязне.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 грудня 2025 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу населеного пункту Піщане та у бік Петропавлівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 грудня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог атакував десять разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Колодязі, Зарічне та у бік Ямполя.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 грудня 2025 року фото 4

На Слов’янському напрямку

Наші воїни зупинили три атаки противника у районі Дронівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 грудня 2025 року фото 5

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 17 атак у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Костянтинівки й Софіївки.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 грудня 2025 року фото 6

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 43 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Панківка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка та у бік Філії.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 грудня 2025 року фото 7

На Олександрівському напрямку

Противник протягом минулого дня здійснив 13 атак у районах населених пунктів Товсте, Олександроград, Вербове та Рибне.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 грудня 2025 року фото 8

На Гуляйпільському напрямку

Сили оборони відбили 25 ворожих атак в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе та Білогір’я.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 грудня 2025 року фото 9

На Оріхівському напрямку

Відбулося два бойових зіткнення – противник намагався просунутися поблизу Степового та Щербаків.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 грудня 2025 року фото 10

На Придніпровському напрямку

Окупанти двічі намагались йти вперед, отримали відсіч.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 грудня 2025 року фото 11

Нагадаємо, триває 1406-й день повномасштабної війни в Україні.

