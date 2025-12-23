На Івано-Франківщині пролунали вибухи, у Київській області працює ППО

«Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників»

У місті Бурштин на Франківщині було чутно звуки вибухів, а на Київщині працює ППО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне» та КОВА.

«У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників», – наголошує Київська обласна військова адміністрація.

Також мер столиці Віталій Кличко додав, що сили ППО працюють й у столиці.

Зауважимо, що наразі у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. РФ атакує Україну дронами.