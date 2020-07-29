Сільська команда сімейства Засух перемогла в овертаймі і вийшла в Лігу Європи

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Денис Антюх забив у стикових матчах за Лігу Європи три м'ячі Світлина - ФК «Колос»

Героєм плей-оф за єврокубки став 22-річний Денис Антюх

Клуб «Колос» із села Ковалівка на Київщині, який фінансує сімейство Засух, гратиме в сезоні-2020/2021 у Лізі Європи. Щойно на НСК «Олімпійський» у Києві в присутності 5 070 глядачів ковалівці перемогли у фінальному матчі за заключне місце від України в єврокубках «Маріуполь».

Основних 90 хвилин зустрічі завершилися нульовою нічиєю, тож доля зустрічі вирішилася в екстратаймі. В середині першої 15-хвилинки Денис Антюх ударом головою замкнув передачу Володимира Лисенка зліва і приніс «Колосові» мінімальну перемогу – 1:0.

Нагадаємо, що саме Денис Антюх став героєм півфінального матчу плей-оф за Лігу Європи, в якому ковалівці розгромили 4:1 СК «Дніпро-1».

Нагадаємо, що за підсумками чемпіонату України місця в Лізі чемпіонів здобули донецький «Шахтар» і київське «Динамо», а в Лізі Європи, крім «Колоса», гратимуть луганська «Зоря» і чернігівська «Десна».

Цікаво, що з п’яти учасників єврокубків тільки «Динамо» має придатний для виступів на континентальній арені власний стадіон. «Шахтар» не може грати на рідній «Донбас-Арені» через війну. Те саме стосується й «Зорі», хоча їхній стадіон «Авангард» у Луганську теж не відповідав міжнародним вимогам. Так само як стадіон імені Юрія Гагаріна в Чернігові.

Будівництво сучасної арени в Ковалівці наразі триває і її вочевидь до старту в Лізі Європи відкриють.