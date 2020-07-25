З села – у Лігу Європи: команда Засух забила «Дніпру-1» двічі за дві хвилини і наблизила мрію

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Уболівальники «Колоса» святкують - їх команда стала ближчою до Європи Світлина - ФК «Колос»

«Колос» виграв стиковий матч з право грати в єврокубках

«Колос» із Ковалівки, який у сезоні-2019/2020 дебютував в українській Прем’єр-лізі, вийшов у фінал турніру за право грати в сезоні-2020/2021 у Лізі Європи.

Команда сімейства Засух із села Київщині перемогла у стиковому матчі за вихід на континентальну арену СК «Дніпро-1» - 4:1.

Долю зустрічі ковалівці вирішили у двохвилинному відрізку в середині першого тайму. Спершу на 22-й хвилині ударом головою після навісу Дениса Антюха забив Павло Оріховський. А на 24-й, вийшовши з воротарем суперників сам-на-сам, відзначився уже сам Антюх – 2:0.

Відразу після перерви завдяки індивідуальній майстерності бразильця Лукаса Тейлора, котрий вийшов на заміну замість Франсіско Ді Франко, головою забив Владислав Супряга. СК «Дніпро-1» скоротив рахунок, але не встиг отямитися, як «Колос» через лічені хвилини відновив двом’ячеву перевагу. Воротар Андрій Кліщук помилився, не перехопивши м’яч після передачі справа і Антюх вразив порожні ворота, записавши до свого активу два голи і результативну передачу.

Остаточний підсумок на 87-й хвилині, завершивши контратаку, встановив Євген Морозко - 4:1.

Зауважимо, що цей поєдинок на столичному НСК «Олімпійський» був першим в Україні після коронавірусної паузи, на який були допущені глядачі. За матчем, який супроводжувала злива, спостерігало 2915 глядачів.

Гімн ФК «Колос»

Суперник ковалівців у фіналі турніру визначиться впродовж найближчих годин. О 19:30 в Олександрії відбудеться другий стиковий поєдинок за Лігу Європи – однойменний місцевий клуб приймає «Маріуполь».

Фінальний матч відбудеться 29 липня на полі тієї команди, яка посіла в чемпіонаті-2019/2020 вище місце.