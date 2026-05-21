З 2017 року Олександр Плющенко займається в академії «Янголи Плющенко»

Олександр Плющенко буде змагатися за Азербайджан

Пропагандисти повідомляють, що син дворазового олімпійського чемпіона з фігурного катання Євгена Плющенка Олександр Плющенко виступатиме за збірну Азербайджану. Про це інформує «Главком».

Раніше до збірної Азербайджану перейшла підопічна Євгена Плющенка Вероніка Жиліна.

«Федерація фігурного катання на ковзанах Росії затвердила перехід Олександра Плющенка до збірної Азербайджану», – повідомило джерело пропагандистів.

Олександру Плющенку 13 років. Він бере участь у льодових шоу разом із батьком.

