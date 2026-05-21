Син легендарного російського фігуриста відмовився від громадянства РФ

Артем Худолєєв
З 2017 року Олександр Плющенко займається в академії «Янголи Плющенко»
Олександр Плющенко буде змагатися за Азербайджан

Пропагандисти повідомляють, що син дворазового олімпійського чемпіона з фігурного катання Євгена Плющенка Олександр Плющенко виступатиме за збірну Азербайджану. Про це інформує «Главком».

Раніше до збірної Азербайджану перейшла підопічна Євгена Плющенка Вероніка Жиліна.

«Федерація фігурного катання на ковзанах Росії затвердила перехід Олександра Плющенка до збірної Азербайджану», – повідомило джерело пропагандистів.

Олександру Плющенку 13 років. Він бере участь у льодових шоу разом із батьком.

З 2017 року фігурист займається в академії «Янголи Плющенко».

Нагадаємо, Сили оборони ліквідували російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та деталі ліквідації окупанта.

«Він був по вуха у боргах. Через це підписав контракт. Розплатився, отримавши виплату. Але потім довелося піти повоювати. І загинути. У віці 46 років. Така ось хтонь. Поки хтось десь на розв'язку Ліги Чемпіонів чекає і Чемпіонату світу з футболу, футбольний тренер з російської глибинки пішов і вбився», – прокоментував смерть російський опозиційний журналіст Дмитро Низовцев.

Син легендарного російського фігуриста відмовився від громадянства РФ
«Ролан Гаррос» 2026: українські тенісистки дізнались суперниць у першому раунді
УЄФА змінить формат кваліфікації на Євро та Ліги націй з сезону 2028/29
Збірна України з сокки здобула другу поспіль перемогу на Чемпіонаті Європи
Збірна Німеччини опублікувала заявку на Чемпіонат світу 2026
«Наші козаки». Африканські легіонери «Шахтаря» вбралися у вишиванки
