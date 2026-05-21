Росія оголосила економічну війну Вірменії

Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду РФ запроваджує тимчасові обмеження на ввезення квітів з Вірменії з 22 травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Россільгоспнагляду.

«Россільгоспнагляд з 22 травня 2026 року вводить тимчасові обмеження на ввезення квіткової продукції, що походить та відправляється з Вірменії, до закінчення інспекції тепличних господарств та завершення аналізу її результатів», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, рішення прийнято для «захисту фітосанітарного благополуччя та експортного потенціалу Росії». «Попри надані гарантії Інспекційного органу з безпеки харчових продуктів Вірменії, виявлення об'єктів, що підпадають під карантин для ЄАЕС, триває. Під час ввезення 96,2 млн найменувань квіткової продукції було виявлено 135 випадків, що становить 77% від загальної кількості виявлених порушень за 2025 рік», – вказано в заяві.

Раніше секретар Радбезу Росії Сергій Шойгу заявив, що співпраця з РФ – основний двигун економіки Вірменії, підкресливши, що «з цим фактом важко сперечатися». При цьому Шойгу поставив запитання, на яких умовах Вірменія постачатиме до ЄС абрикоси, форель і мінеральну воду.

«Москва розуміє бажання керівництва Вірменії отримувати вигоду від співпраці з РФ, але це «вулиця з двостороннім рухом», – заявив він.

Шойгу заявив, що влада Вірменії останнім часом зробила низку «недружніх кроків» щодо Росії. За його словами, Єреван дедалі частіше підтримує позицію Євросоюзу на міжнародних майданчиках, а також створює менш сприятливі умови для роботи російських компаній та економічних операторів.

Варто зазначити, що російські наглядові органи регулярно вводять заборони на ввезення тих чи інших продуктів із різних країн. Іноді це збігається з погіршенням відносин Росії із закордонними торговельними партнерами – так було, зокрема, із забороною грузинських і молдавських вин та мінеральної води у 2006 році, овочів і фруктів із Польщі у 2014–2015 роках, томатів із Туреччини у 2015 році.

У квітні цього року російська влада заборонила продаж і призупинила ввезення з Вірменії мінеральної води Джемрук, а також вирішила заборонити роботу Прошянського коньячного заводу, яке імпортує вірменський коньяк. Варто зазначити, що у 2023−2024 роках Вірменія постачала до Росії близько 80% свого коньяку, що йде на експорт.

Росалкогольтютюнконтроль заявив, що в пробах продукції було знайдено спирти не виноградного походження, склад «не відповідає заявленому найменуванню» (його не можна вважати коньяком), а крім того, порушується техрегламент із виробництва та зберігання.

Останнім часом у Росії загострилися відносини з Вірменією, де через три тижні відбудуться парламентські вибори. Зокрема, Москва хоче, щоб Єреван відмовився від прозахідного курсу і допустив до виборів російського олігарха Самвела Карапетяна, який зараз перебуває під домашнім арештом.

До слова, Вірменія офіційно взяла курс на членство в ЄС на початку 2025 року – парламент країни ухвалив відповідний закон у березні того ж року. При цьому Єреван досі залишається членом ОДКБ (Організація Договору про колективну безпеку) та ЄАЕС (Євразійський економічний союз).

За підсумками саміту ЄС-Вірменія у Єревані сторони уклали угоду про партнерство у сфері транспортної інфраструктури, енергетики та цифрового зв'язку – в рамках ініціативи «Перехрестя миру» і програми ЄС з міжрегіональної зв'язності. Угода покликана стимулювати торгівлю, створити робочі місця та зміцнити регіональну стабільність.