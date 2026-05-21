Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Росія оголосила економічну війну Вірменії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Росія оголосила економічну війну Вірменії
Россільгоспнагляд обмежив імпорт квітів із Вірменії, пояснивши це необхідністю «захисту фітосанітарного благополуччя та експортного потенціалу РФ»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Раніше секретар Ради безпеки Росії стверджував, що співпраця з РФ є основним двигуном економіки Вірменії

Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду РФ запроваджує тимчасові обмеження на ввезення квітів з Вірменії з 22 травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Россільгоспнагляду.

«Россільгоспнагляд з 22 травня 2026 року вводить тимчасові обмеження на ввезення квіткової продукції, що походить та відправляється з Вірменії, до закінчення інспекції тепличних господарств та завершення аналізу її результатів», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, рішення прийнято для «захисту фітосанітарного благополуччя та експортного потенціалу Росії». «Попри надані гарантії Інспекційного органу з безпеки харчових продуктів Вірменії, виявлення об'єктів, що підпадають під карантин для ЄАЕС, триває. Під час ввезення 96,2 млн найменувань квіткової продукції було виявлено 135 випадків, що становить 77% від загальної кількості виявлених порушень за 2025 рік», – вказано в заяві.

Раніше секретар Радбезу Росії Сергій Шойгу заявив, що співпраця з РФ – основний двигун економіки Вірменії, підкресливши, що «з цим фактом важко сперечатися». При цьому Шойгу поставив запитання, на яких умовах Вірменія постачатиме до ЄС абрикоси, форель і мінеральну воду.

«Москва розуміє бажання керівництва Вірменії отримувати вигоду від співпраці з РФ, але це «вулиця з двостороннім рухом», – заявив він.

Шойгу заявив, що влада Вірменії останнім часом зробила низку «недружніх кроків» щодо Росії. За його словами, Єреван дедалі частіше підтримує позицію Євросоюзу на міжнародних майданчиках, а також створює менш сприятливі умови для роботи російських компаній та економічних операторів.

Варто зазначити, що російські наглядові органи регулярно вводять заборони на ввезення тих чи інших продуктів із різних країн. Іноді це збігається з погіршенням відносин Росії із закордонними торговельними партнерами – так було, зокрема, із забороною грузинських і молдавських вин та мінеральної води у 2006 році, овочів і фруктів із Польщі у 2014–2015 роках, томатів із Туреччини у 2015 році.

У квітні цього року російська влада заборонила продаж і призупинила ввезення з Вірменії мінеральної води Джемрук, а також вирішила заборонити роботу Прошянського коньячного заводу, яке імпортує вірменський коньяк. Варто зазначити, що у 2023−2024 роках Вірменія постачала до Росії близько 80% свого коньяку, що йде на експорт.

Росалкогольтютюнконтроль заявив, що в пробах продукції було знайдено спирти не виноградного походження, склад «не відповідає заявленому найменуванню» (його не можна вважати коньяком), а крім того, порушується техрегламент із виробництва та зберігання.

Останнім часом у Росії загострилися відносини з Вірменією, де через три тижні відбудуться парламентські вибори. Зокрема, Москва хоче, щоб Єреван відмовився від прозахідного курсу і допустив до виборів російського олігарха Самвела Карапетяна, який зараз перебуває під домашнім арештом.

До слова, Вірменія офіційно взяла курс на членство в ЄС на початку 2025 року – парламент країни ухвалив відповідний закон у березні того ж року. При цьому Єреван досі залишається членом ОДКБ (Організація Договору про колективну безпеку) та ЄАЕС (Євразійський економічний союз).

За підсумками саміту ЄС-Вірменія у Єревані сторони уклали угоду про партнерство у сфері транспортної інфраструктури, енергетики та цифрового зв'язку – в рамках ініціативи «Перехрестя миру» і програми ЄС з міжрегіональної зв'язності. Угода покликана стимулювати торгівлю, створити робочі місця та зміцнити регіональну стабільність.

Читайте також:

Теги: Вірменія росія квіти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Удари по російських НПЗ: Кремль втрачає головне джерело фінансування війни
Удари по російських НПЗ: Кремль втрачає головне джерело фінансування війни
13 травня, 09:14
Український президент потрапив до Вірменії вперше за 24 роки. Володимир зеленський разом з вірменським прем’єром Ніколом Пашииняном)
Подвійний ляпас Кремлю. Що означає історичний візит Зеленського до Вірменії Тема тижня
4 травня, 20:10
Продажі квітів різко впали у 2022-му, але зараз майже повернулися до довоєнного рівня
«Військові формують попит». Виробники та продавці розказали, як війна змінила ринок квітів
22 квiтня, 22:45
Дрони атакували НПЗ у Туапсе
ЗСУ таки вдалося це зробити. Влада Туапсе закликала мешканців до евакуації
28 квiтня, 10:11
Українська армія входить до четвірки найсильніших у Європі
Армія, що заслуговує на довіру. МЗС Фінляндії назвав, яке місце в Європі посідають Збройні Сили України
8 травня, 14:22
Українські військові вперше перехопили нові російські дрони-носії
Україна вперше знищила «Гербери» з ударними FPV-дронами (відео)
8 травня, 14:07
Рятувальники на місці влучання ракети у дев'ятиповерховий будинок у Дарницькому районі Києва
У Києві росіяни зруйнували будинок загиблого воїна: тіло його доньки знайшли під завалами
15 травня, 04:30
Нещодавно у Дагестані було уражено малий ракетний корабель, здатний запускати «Калібри»
Сили оборони уразили малий ракетний катер та мінний тральник окупантів
15 травня, 15:16
Останнім часом Україна почала відвойовувати території
Росія почала втрачати позиції в Україні – The Economist
17 травня, 19:52

Економіка

Росія оголосила економічну війну Вірменії
Росія оголосила економічну війну Вірменії
Reuters: Переробка нафти в центральній Росії зупинена після атак БпЛА
Reuters: Переробка нафти в центральній Росії зупинена після атак БпЛА
США прагнуть збільшити експорт енергоносіїв до Індії
США прагнуть збільшити експорт енергоносіїв до Індії
Акції невеликої компанії з Індії злетіли через Мелоні та Моді
Акції невеликої компанії з Індії злетіли через Мелоні та Моді
Росіяни масово переходять на готівку через перебої з інтернетом
Росіяни масово переходять на готівку через перебої з інтернетом
США тиснуть на Україну, щоб послабити санкції проти добрив з Білорусі – Bloomberg
США тиснуть на Україну, щоб послабити санкції проти добрив з Білорусі – Bloomberg

Новини

Вознесіння Господнє: історія свята, молитва, заборони та привітання
Сьогодні, 07:15
В Україні дощі, грози: погода на 21 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Ворожий удар по Прилуках: зросла кількість загиблих (фото)
Вчора, 12:30
Підлабузництво, згадки про війну та китайські прислів’я: перші деталі перемовин Путіна та Сі Цзіньпіна
Вчора, 09:54
В Україні дощі, град: погода на 20 травня 2026 року
Вчора, 05:59
Москва заявляє про український удар по РФ з території Латвії
19 травня, 12:08

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua