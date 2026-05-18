ЄС посилив тиск на країни, які підтримують Росію та Іран

Єгор Голівець
Висока представниця ЄС Кая Каллас заявила, що Євросоюз може урізати фінансування через зв’язки з Росією та Іраном
фото з відкртих джерел
У Брюсселі заговорили про перегляд міжнародної допомоги для держав, які підтримують Москву та Тегеран

У Європейському Союзі розглядають можливість перегляду підходів до міжнародної допомоги країнам, які підтримують Росію або Іран. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Euractiv.

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас заявила перед зустріччю міністрів розвитку у Брюсселі, що держави, які підтримують Москву чи Тегеран, можуть зіткнутися зі скороченням або перенаправленням європейської допомоги.

За її словами, Євросоюз має перейти до більш «гнучкого і стратегічного» підходу у питаннях фінансування на тлі посилення глобальної конкуренції. Водночас Каллас зазначила, що конкретні механізми можливих змін наразі ще не визначені. Паралельно у ЄС тривають дискусії щодо майбутнього інвестиційної програми «Глобальний шлюз» обсягом близько €300 млрд.

У межах цієї ініціативи виникли суперечки навколо окремих проєктів, зокрема щодо фінансування інфраструктури у Сенегалі, де потенційним підрядником може стати компанія, пов’язана з Китаєм.

Комісар ЄС з питань розвитку Йозеф Сікела заявив, що в умовах глобальної конкуренції європейська зовнішня політика не може залишатися «сентиментальною».

«В умовах, коли інвестиції та інфраструктура стають інструментами впливу, зовнішня політика не може залишатися емоційною», – заявив він.

Водночас частина депутатів Європарламенту закликає не надто жорстко прив’язувати міжнародну допомогу до інтересів європейських компаній. Вони попереджають, що це може змістити акцент із боротьби з бідністю на економічну конкуренцію.

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево також закликав не скорочувати підтримку країнам, що розвиваються, особливо на тлі зменшення американської допомоги.

За його словами, вакуум, який може утворитися після скорочення фінансування Заходу, здатні заповнити інші гравці з жорсткішими умовами співпраці.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін опинився перед «дуже складним вибором» щодо подальшого ведення війни проти України через проблеми на фронті та тиск західних санкцій.

