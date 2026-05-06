Росія втратила гелікоптер Мі-8

Екіпаж гелікоптеру загинув

Увечері 5 травня з'явилася інформація про ймовірну втрату російського багатоцільового гелікоптера Мі-8. Про це пише «Главком».

Про інцидент повідомили російські пропагандистські ресурси, зокрема Telegram-канал Fighterbomber. Автор опублікував зображення Мі-8 із підписом, який натякає на загибель екіпажу повітряного судна.

Інформацію про втрату також підтвердив інший пропагандист, Кирило Федоров, оприлюднивши фото з військовими на тлі борта та побажавши їм «вічного польоту». Наразі офіційних коментарів від Міністерства оборони РФ щодо обставин події чи підтвердження втрати авіатехніки не надходило.

Мі-8 – це радянський дводвигунний гелікоптер, що є одним із найпоширеніших у світі. Його використовують як для транспортування десанту та вантажів, так і для вогневої підтримки під час бойових дій. Нагадаємо, що ця подія збіглася в часі з оголошеним Україною режимом тиші, який ворог уже неодноразово порушив атаками безпілотників.

Нагадаємо, оператори Сил безпілотних систем уразили гелікоптери Мі-17 та Мі-28 у Воронезькій області РФ.

Як повідомляється, на момент ураження повітряні судна перебували на землі та, ймовірно, проходили технічне обслуговування. Поруч перебував особовий склад противника, який забезпечував їх експлуатацію.

Раніше російські повітряні сили втратили розвідувально-ударний бойовий вертоліт Ка-52 «Алігатор».